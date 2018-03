Megújul a kaposvári laktanya

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: nem egyszerűen választást kell nyerni, hanem az országot kell megvédeni

A Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretében laktanya-felújítási program is indul, amely Somogyot is érinti. A Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Osztálya arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a program keretében a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred laktanya egyes épületei is megújulnak. A legénységi épület és a konyha-étterem felújítása a következő két évben valósul meg, ám ez nem csak rekonstrukciót jelent, hanem bővítést is. A jelenlegi tervek szerint idén egy sportcsarnokot kapnak a kaposvári katonák, jövőre pedig egy nőtlen szálló, valamint egy logisztikai raktár is épül a laktanya területén. Ezekre a célokra az elkövetkező években 3,2 milliárd forintot költenek.

A kaposvári laktanya kiemelt jelentőségű, hiszen a hazai és a külföldi logisztikai ellátás bázisa is. – Fontos ez a négy földrész tizennégy országában missziós feladatokat ellátó közel ezer katona logisztikai ellátása és a határvédelmi feladatok teljesítése szempontjából – áll a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Osztálya szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszában. – A Zrínyi 2026 program az elmúlt huszonöt év legátfogóbb modernizációs programja.