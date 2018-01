Megújul a karádiak temploma

Régi álma válik valóra a karádiaknak. Szeptemberre ugyanis nemcsak kívül, de belül is teljesen megújul a település katolikus temploma.

Csaknem 200 millió forint pályázati forrásból restaurálják az oltárokat, kicserélik a padozatot, valamint az orgona is megújul.

Munkagépektől hangos a karádi templom és környéke. Belül már nem találni se a padokat és bútorokat sem, a padozatot is elkezdték feltörni. A munkálatokat régészek felügyelik. Heindl Kristóf építésvezető elmondta: nem csak a padozatot cserélik ki, hanem lefestik és restaurálják az oltárokat, megújul a sekrestye és az orgona. Továbbá vizesblokkot is kialakítanak és a templom oldalán található

keresztet és a Flórián szobrot is restaurálni fogják.

– Régi álma vált valóra a karádiaknak – mondta el a település polgármestere, Schádl Szilárd. Hozzátette: hazai forrásból 180 millió forintot nyertek, amelyből a templom belsejét rekonstruálják. 14 éve újítják fel templomot, korábban sikerült a tetőt kicserélni, a templomteret lekövezni, de kicserélték az üvegboltozatot és a haranglábat is. A mostani munkálatokkal szeptember közepén végeznek a tervek

szerint, addig pedig a plébánián és a házasságkötő teremben tartják a miséket.

Somogyban tavaly tucatnyi templomfelújítás kezdődött meg, ezek egy része idén is folytatódik. Külső és belső munkálatokat végeznek a somogytúri, a látrányi és a göllei templomnál, valamint az andocsi kolostor homlokzata és udvara is megújul. Továbbá a kaposvári Szent József plébániánál kicserélik a fűtést, a nyílászárókat, teljes külső-belső festést és új tetőt is kap az épület.