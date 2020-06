Megújuló rendelőkben gyógyítják a kaposváriakat

Kaposváron megújult a két Füredi úti gyermekorvosi rendelő, amelyet hétfőn adtak át. A fejlesztésre 41 millió forintot fordítottak. A város körzeteinek kétharmada megújult, a nagyszabású korszerűsítési programot tovább folytatják.

– Az elmúlt években egy intenzív háziorvosi rendelő felújítási programot indítottunk – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Elsősorban azért, hogy a háziorvosaink, gyermekorvosaink és fogorvosaink megfelelő körülmények között tudják fogadni a hozzájuk betérőket. A program félidejéhez érkeztünk.

A város az elmúlt éveben több mint egymilliárd forintot költött a háziorvosi rendelők korszerűsítésére. Az épületek modernizálásán kívül a Cseri úton új rendelő is épült. Szita Károly arról is szólt: Kaposváron 21 épületben vannak háziorvosi rendelők. A fogorvosok és védőnői körzeteken kívül a gyermekorvosi rendelők is ezeken a helyeken működnek, ez közel 60 háziorvosi rendelőt jelent. Az épületek több mint felét már sikerült teljes egészében felújítani.

– Ebben az évben is folytatjuk a programot – hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – A veszélyhelyzet idején is folyt az építkezés. Csak nem volt lehetőségünk arra, hogy eljöjjünk és megköszönjem a türelmüket annak érdekében, hogy a felújítás nyugodtan folyhatott.

Boros Edina házi gyermekorvos elégedetten nyugtázta a Füredi úti építkezést. Azt mondta: a szakemberek betont vágtak, burkoltak, festettek és a fűtést is korszerűsítették. Látványos munkát végeztek a kivitelezők. Új bútort is kapott a megszépült rendelő, ahova csaknem 500-an járnak. Terkovics Magdolna házi gyermekorvos kiemelte: kényelmes, szép körülmények fogadják a pácienseket. A fejlesztés a rendelőt teljes egészében érintette, s hosszú távon is fontos, hogy ideális feltételek között működjön az intézmény.

Legegészségesebb város

– Kaposvár 2030-ra az ország legegészségesebb városa lesz – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Az orvosok és a páciensek kívánsága, hogy a rendelők megfeleljenek a 21. századi követelményeknek.

A felújításokat önkormányzati, illetve pályázati forrásokból finanszírozzák. Terkovics Magdolna házi gyermekorvos szerint örömmel fogadták a megújult létesítményt a szakemberek és a páciensek egyaránt. Egy nagy lakótelepen működik a rendelő, közel 790-en páciense van.