Újjászületett a Deseda környéke

Az elmúlt időszakban átalakult a Deseda, többek között új játszótér, vizesblokk és stég is épült a tó partján.

A Deseda kedvelt úti célja a kaposvári és a Kaposvár környéki családoknak és kirándulóknak. Ami nem is csoda hiszen a tó környéke nem csupán gyönyörű, hanem számos kikapcsolódási lehetőséget biztosít a látogatóknak.

A Fekete István Látogatóközpontban az érdeklődők megismerkedhetnek a Deseda élővilágával, az épület környékén pedig madármegfigyelő, új játszótér, tanösvény is létesült, de emellett hajókázni és csónakázni is elmehetnek a kirándulók. Az elmúlt időszakban pedig tovább fejlesztették a toponári strand területét.

Felújították a vízbe bevezető lejárókat, új öltözőket is kialakítottak és építettek egy köztéri illemhelyet. A vállalkozókkal együtt pedig a büfék felújítását is elkezdték. Most már a család apraja nagyja remekül érezheti magát a Deseda partján.