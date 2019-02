Megújult az orvosi rendelő és a hivatal épülete Szentbalázson

Átvágták a nemzeti színű szalagot szombaton a felújított orvosi rendelő és az önkormányzati hivatal épülete előtt Szentbalázson.

Tornyos Gábor polgármester elmondta: mindkét épületnél energetikai felújítást végeztek el. A hivatal korszerűsítésére 40 millió forintot nyertek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül. Többek között a nyílászárókat cseréltek, s a fűtést is korszerűsítették. Az orvosi rendelő felújítása 60 millió forintba került, erre szintén a TOP keretein belül nyertek forrást. Itt cserélték a burkolatot is, s új nyílászárókat is kapott a rendelő. Ezen kívül megtörtént az épületek hőszigetelése, s napelemekkel is ellátták a két intézményt. – Nagy segítség ez a településnek, mindkét épületre ráfért már a korszerűsítés – tette hozzá Tornyos Gábor.

Az ünnepélyes átadón Gelencsér Attila országgyűlési képviselő és Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a települést. Délután kulturális program várta az érdeklődőket, Szent Balázs napot tartottak a művelődési házban.