Megújult szálláshelyek várják a turistaáradatot

Rekord forgalomra, sok vendégre és elégedett vállalkozókra számítanak a turisztikai szakemberek és a balatoni politikusok, hangzott el csütörtökön Fonyódon egy kerekasztal beszélgetésen. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója kiemelte: a magánszálláshelyek foglaltsága már most jóval magasabb, mint amire számítottak.

Kiemelkedő évet zárt a tavaly nyári turizmus Magyarországon. A MTÜ adatai szerint 2019-hez képest ugyan tizenhét százalékkal kevesebben foglaltak szállást, viszont az emberek tizennégy százalékkal több pénzt költöttek el. Guller Zoltán kiemelte: felméréseik szerint az idei nyár a tavalyinál is erősebb lesz, éppen ezért a Balatonnál is nagyon sokan fordulnak majd meg.

Witzmann Mihály, Siófok és térségének országgyűlési képviselője elmondta: csaknem negyven évvel ezelőtt fordult meg annyi turista a Balatonnál, mint tavaly, azzal a különbséggel, hogy 2020-ban jóval több magyar választotta úti célul a somogyi településeket és ez vélhetően idén is így lesz. A politikus hangsúlyozta: a balatoni önkormányzatok, a vállalkozások és a civil szervezetek soha nem kaptak még annyi pénzt, mint amennyit a kormány az elmúlt időszakban biztosított számukra. Witzmann Mihály kiemelte: a magánszálláshelyeknek nyújtott szobánkénti egymillió forintos támogatás is óriási segítség volt.

Móring József Attila, Marcali és térségének országgyűlési képviselője elmondta: több olyan fejlesztés is zajlik a Balaton környékén, amelytől még vonzóbb lesz majd a magyar tenger. Ilyen a balatonfenyvesi kisvasút csisztapusztai fürdővonalának felújítása, valamint a fonyódligeti gyermektábor korszerűsítése, ahol várhatóan augusztus elsejétől fogadják az első csoportokat. Neszményi Zsolt, Somogy megyei kormánymegbízott kiemelte: munkatársai a szezonban fokozotton ellenőrzik a vidám- és kalandparkokat, valamint a gyerektáborokban található eszközöket. Szajcz Adrián a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta: a 2021-2027-es Európai Uniós források tervezése folyamatban van, a települések rövid időn belül különféle támogatásokra pályázhatnak.

Szállodák épülnek Fonyódon

Hidvégi József, Fonyód polgármestere az eseményen elmondta: az elmúlt hat évben jelentősen korszerűsödtek a fonyódi strandok. Hat helyszínen több mint egymilliárd forintot költöttek el fejlesztésekre, ebből új vizesblokkokat és élmény játszótereket is építettek. Hidvégi József kiemelte: a beruházásoknak köszönhetően nagyon sokan látogatnak el a településre nyáron. Jelenleg azon dolgoznak, hogy az elő- és az utószezonban is minél többeket csábítsanak a városba, ezért is kezdenek el hamarosan kerékpárutat építeni Fonyód környékén. Két szálloda is lesz majd a településen, az egyik négycsillagost már építik, a másikat pedig még tervezik. Fonyód polgármestere kiemelte: a beruházás azért is jelentős, mert a térségben, Balatonföldvártól, Keszthelyig nincsen ilyen minősítésű szálloda. Az eseményen elhangzott: a Balaton környékén jelenleg negyven kilométer hosszan, összesen 110 strand található, ebből a szabad strandok területe 25, míg a fizetősöké 15 kilométer hosszú.