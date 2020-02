Minden fókalelkű induló átúszta az öt fokos Balatont

Senkinek nem kellett feladnia az első nyilvános téli Balaton-átúszást. Vasárnap 12 fókalelkű úszó vállalta a kihívást, hogy az 5 fokos vízben átszelje a Balatont Szántód és Tihany között. Volt, aki 45 percet töltött a téli Balatonban.

Vastag kabátokba burkolózott szurkolók a parton, fürdőruhás férfiak és nők a jéghideg Balatonban. Így nézett ki a vasárnap Szántód révben, onnan vágtak neki a mintegy 1250 méteres távnak az első nyilvános téli Balaton-átúszás résztvevői. Köztük profi versenyzők és többségében amatőrök, akik néhány hónapja kezdték a felkészülést a jeges megmérettetésre. Míg többségünknek a bőven a 20 fok feletti vízhőmérséklet az ideális a Balatonban és még a gondolattal sem szeretünk játszadozni, hogy akár egyetlen percet is el kelljen tölteni a jéghideg tóban, addig az átúszás résztvevői a partról nézve viszonylag könnyedén vették az akadályt és fél óra körüli időeredményekkel szelték át a tavat a két part között.

Első alkalommal ússzák át a bátrak a Balatont. Közzétette: Sonline.hu – Somogy közösségi és hírportálja – 2020. február 23., vasárnap

A szervezett téli átúszást keretes szerkezetbe foglalták a felvidéki Pék testvérek. Endre volt az utolsó, aki vasárnap délután csobbant a vízbe, míg Dezső kezdte a sort. Túl a La-Manche csatorna átúszásán és számos extrém teljesítményen a szlovákiai magyar férfi a térdeit mutatta, ahogy azok már akkor cidriztek, mielőtt bement a Balatonba. Nem a félelem, sokkal inkább az adrenalin okozta a remegést. Azt mondta: az úszás előtti pillanatok a nehezebbek, és talán az első néhány méter, amikor a szervezet sokkot kap a hidegtől. Ezt légzéstechnikával küzdik le a jeges úszók. – A vízben a jeges úszó már csak magával foglalkozik, nem a körülményekkel, akkor már nincs az a felfokozott hangulat mint előtte, ami olyan mint a lámpaláz – magyarázta Pék Dezső, akinek kevesebb mint fél órára volt szüksége ahhoz, hogy átszelje a Balatont Szántód- és Tihany rév között.

Tavaly márciusban a budapesti Zimányi András volt az első, aki télies körülmények között tette meg ugyanezt a távot. Szinte extázisként élte meg, hogy sikerült teljesíteni a kihívást, ezért arra gondolt, hogy ezt másoknak is át kell élnie. Zimányi András és barátai tavaly létrehozták a Téli Úszó Sportegyesületet és összehozták az első nyilvános téli átúszást. Érdekesség, hogy a teljesítéshez nincs szükség sok éves tapasztalatra, néhány hónapos felkészülés után már egész jó teljesítményre képes, aki hetente többször is gyakorol. – Néhány edzés után már nagyon komoly eredményeket lehet elérni a hideg vízben. Az úszás már nehezebb a merülésnél, mert az érrendszer a karokban és a lábakban összeszűkül, ezzel is védve a belső szerveket, így a végtagok erőtlenné válnak. Ezt kell edzéssel olyan szintre felhozni, hogy a szervezet tudomásul vegye, hogy a karokra és a lábakra is szükség van – mondta Zimányi András, aki ezúttal nem csobbant, szervezőként a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának mentőhajójában foglalt helyet, onnan figyelte, buzdította és instruálta a jeges őrületben cinkos társakat.

A fizikai mellett az elme edzése is elkelt az indulás előtt. Bercsényi Zoltánra a rajtot megelőzően meditációs testhelyzetben lettünk figyelmesek. Mint kiderült a hipnoterapeuta egy rövid önhipnózisban előre lejátszotta, hogy miként fogja átúszni az 5 fokos Balatont. A fiatal fővárosi férfi decemberben döntötte el, hogy kipróbálja a jeges úszást és sikerrel vette az akadályt. Zoltán szereti az extrém kihívásokat, ez vonzotta a téli úszásban, míg a Vegyes Jeges nevet viselő csapat tagjainál főként a hidegterápia egészségre gyakorolt hatása a vonzó. – Az immunrendszernek és az izületeknek is nagyot jót tesz a hidegterápia, mert sokk éri a szervezet, amire valahogy válaszolnia kell – mondta Szegő Panni, a csapat egyik tagja. A vegyes váltó tagjai arról is meséltek, hogy hideg vizes zuhannyal is lehet edzeni, de akad közülük, aki a saját kerti tavát és egy vízzel teli hordót használ felkészülési terepként.

A téli úszókat a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata kísérte végig a távon, akik szükség esetén közbe avatkoztak volna. Erre azonban nem volt szükség, hiszen mindenki célba ért Tihanyban. A leghosszabb időt, 45 percet Vígh-Nagy Gyöngyi töltötte a vízben. – Fantasztikus rendezvény volt. Nem nagyon találom a szavakat. Csodálatos dolgokat láthattunk ma – mondta zárásként Zimányi András főszervező azzal a végszóval, hogy „jövőre ugyanígy, ugyanitt”.