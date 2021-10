Megváltásra figyelmeztet a sírköveken virító matrica

Évente körülbelül 300 sírhely érvényessége jár le a kaposvári temetőkben. Ezeket matricával jelölik meg, majd a hozzátartozóknak egy év türelmi időt adnak arra, hogy újból megváltsák a helyet. Ha valaki ez alatt az idő alatt sem váltja meg a sírt, akkor exhumálják a hamvakat, s közös sírhelyebe temetik.

Mind a tíz kaposvári temetőben kiragasztották már a matricákat azokra a sírhelyekre, amelyek érvényességét egy éven belül meg kell majd újítani. Újdonságként a címkéket sorszámmal is ellátták, mert korábban előfordult, hogy a figyelmeztetett család egyik tagja átragasztotta a matricát egy másik sírra. Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója a Somogyi Hírlapnak elmondta, emiatt több kellemetlenség is történt az elmúlt időszakban, ezért is találták ki az új módszert.

Kaposváron a sírhelyek megváltási díja temetkezési módtól függően eltérő. Az urnás 10, az urnakriptás urnasír 20, a földes sír 25, a kripta 60 évre váltható meg. Ezeknek a költségét az is befolyásolja, hogy a sírhely melyik temetőben található, az elhunyt hozzátartozója melyik településen él. Egy földes sír megváltási díja 12 ezer és 35 ezer 600 forint között van, míg egy urnás helyért 9000, de akár 71 ezer forintot is fizethetnek a hozzátartozók. A legdrágább a kriptás sírhely megváltása, ennek minimuma 68 ezer forint, a maximuma ugyanakkor meghaladhatja a félmillió forintot is.

Puskás Béla kiemelte, Kaposváron a temetések 40-45 százaléka koporsós, a többi hamvasztásos gyászszertartás. A megye más településein azonban a koporsós temetés a jellemzőbb, bár a koronavírus második hullámakor jelentősen megemelkedett az urnás temetések száma is. Ez utóbbi azért fordulhatott elő, mert az elhunytakat nem lehetett koporsóban elhelyezni. A Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, Kaposváron az elmúlt években visszatértek a 1930-as évek polgári szokásai, és többen is kriptában szeretnék elhelyezni hozzátartozójuk holttestét. Új kripták is épültek a sírkertekben, évente néggyel-hattal bővült az ilyenfajta sírok száma – mondta Puskás Béla.

A kisebb falvak temetőiben is található kripta, a bolhási sírkertben például négy is van. Szabó Bence László polgármester lapunknak elmondta, ezek közül csak egyetlen nyughelyen található holttest, a másik hármat csak előre megváltották a családok. Bolháson lényegesen olcsóbb az emlékhelyek megváltási díja, mint a megyeszékhelyen. Az egy nyughelyes sír 20 évre 3000, a kettes 30 évre 5000 forintba kerül, míg az urnás hely – ami örökös – 10 ezerbe. Szabó Bence László hozzátette, az urnafalak fedlapjait a település ingyen biztosítja a családoknak, de arra is van lehetőség, hogy a hozzátartozók másik fedlappal takarják el az emlékhelyet.

Fotó: Benkocs Balázs

Könnyítenek a családok kiadásain

Az elmúlt fél évben jelentősen megdrágult a temetés. Jelenleg legalább 150 ezer forintba kerül, de meghaladhatja a félmilliót is. Szabó Bence László bolhási polgármester elmondta: idén nyártól egyszeri, százezer forintos támogatást adnak azoknak a helyieknek, akik elvesztették valamelyik családtagjukat. Hozzátette: újabb 20 nyughelyes urnával bővítették a bolhási temetkezési helyeket, november elsejéig pedig elkészül a ravatalozó tetejének cseréje is.