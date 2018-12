Melegszik az idő, még a nap is kisüthet

Kedden, foltokban meghaladhatja a +10 fokot is a maximum hőmérséklet.

Eleinte borongós idő várható, de délután, északnyugat felől vékonyodik, csökken a felhőzet, majd várhatóan kisüt a nap is. Kezdetben gyenge légmozgás ígérkezik, de este északira fordul és erősödni kezd a szél. Az éjszaka első felében várhatók a legerősebb széllökések, majd legyengül a szél. Éjjel csillagfényes idő valószínű, a szél hidegebb levegőt hoz, hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel +5,

kedd délután +10,

szerda reggel +2 fok körül alakul.

Hidegfront éri el térségünket. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán van a héten a legtöbb esélye tartósabb napsütés kialakulásának, de kis körzetekben makacs ködfoltok alakíthatják az időjárást. Legyengül az északi légmozgás. Pár fokos lehűlés valószínű.

– Csütörtökön borongós idő ígérkezik jellemzőbbnek. Elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat, ami az Északi-középhegység térségében hószállingózás formájában hullhat.

– Pénteken, szombaton ismét enyhébb, nedvesebb légtömeg érkezése valószínű térségünkbe. Változékony, de zömmel felhős időben időszakos esőkkel is számolni kell. Szombatra erős északnyugati szél is ígérkezik. (forrás: eumet.hu)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS