Méltó módon végezték be a koppányi disznók

Vészesen közeleg az év egyik legszebb időszaka, vagyis a disznóvágások szezonja. Ezt mi sem jelzi jobban, hogy egyre több településen tartanak hurka- és kolbásztöltő fesztivált. Ezúttal Törökkoppányban ragadtak kést és perzselőt a versenyzők.

Már kora reggel elvágták a torosnak szánt disznók torkát, s hamarosan – perzselés és mosás után persze – a megfelelő részek is a megfelelő kondérba kerültek. Érkezésünkkor már hatalmas gőzfelhő terjengett a sátor környékén, ahol a nyolc nevezett csapat igyekezett minél jobb hurkát és kolbászt készíteni. A munkákból mindenki kivette a részét, volt aki a húst darálta, más a szelésnél tüsténkedett, s persze tepertő is készült szinte mindenütt. De akadt olyan csapat, amely egy komplett disznótoros menüsorral készült a törökkoppányi hurka- és kolbászfesztiválon. – Az orjaleves ott készül a kondérban – mondta Erdélyi Józsefné, a koppányszántói csapat egyik oszlopos tagja. – De készítünk sült, toros káposztát, abált szalonnát és fasírtot is.

Megtudtuk hagyományos „szántai” recept alapján a véres hurkát majorannával, vörös- és fokhagymával fűszerezték, a húsos hurkába pedig bors és sült vöröshagyma került.

– Mindent felhasználunk, ami csak kikerül a disznóból – tette hozzá Niklai Gábor, koppányszántói polgármester, aki a töltő végénél szorgoskodott. – Korábban már voltunk, aztán volt egy kis kihagyás, de szeretünk ide jönni, mert összehozza a csapatot és közösségépítő program is.

Mikulás sapkában szorgoskodó csapattagok és remek illatok jelezték, hogy a Koppányvölgye Idősek Otthona munkatársai idén is megmutatták böllér tudásukat. – Hurkát és kolbászt készítünk, valamint kolbászhússal töltött karajt, pecsenyét és fasírtot – mondta lapunknak Dávidné Nagy Tímea, a Töltögetők csapatának kapitánya. – A hagyományos falusi ízekre esküszünk, szerencsére közülünk mindenki jól ismeri ezeket, mert szinte mindannyian ápoljuk ezeket a hagyományokat.

A csapattagok elmondták: a titkos összetevő a jó disznótoroshoz a házi pálinka, amely kellő energiát ad a kolbásztöltő hajtásához. Ez a recept már háromszor sikert hozott a csapattagoknak, hiszen kétszer diadalmaskodtak, egyszer pedig különdíjasok lettek.

Persze idén sem maradhatott ki a disznótoros készítésből Varga György, polgármester, aki a helyi önkéntes tűzoltó egyesület csapatát erősítette aktívan. – A cél, hogy a falun is egyre jobban háttérbe szoruló disznóvágások hagyományát életben tartsuk – mondta kérdésünkre a településvezető. – Nem akartuk megvárni, hogy teljesen megszűnjenek a disznóölések és úgy kelljen feléleszteni a hagyományt. Szerencsére nálunk még vannak azért jó néhányan, akik tartanak disznót, vagy vesznek egyet és feldolgozzák.

Az alapanyagot az önkormányzat biztosította, miután évek óta START közmunkaprogramban hizlalnak sertéseket.

Kézműves vásár és finom falatok

A hurka ünnep persze nem csak a kulináris élvezetekről szólt, hanem a jótékony cselekedetekről is. Kézzel készített szappanokat, ékszereket, mézet, gyertyát, ünnepi ajándéktárgyakat is kínáltak a kézműves vásáron a törökkoppányi Hangya házban. A helyi és környékbeli termelők portékái között válogathattak az érdeklődők, de a törökkoppányi asszonyok által készített isteni házi sütemények közül is vásárolhattak az édesszájú nézelődők. A befolyt összeg pedig jótékony célra került.