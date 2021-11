Méltóságteljes volt a megemlékezés a somogyi temetőkben

Szeretteik sírjaihoz zarándokoltak halottak napján a somogyiak. A családok virággal emlékeztek meg elhunytjaikról, s gyertyát, mécsest gyújtottak. Csak a kaposvári temetőkben nagyjából százezer megemlékezőre számítottak.

– Gyönyörű idő van, szerencsére megúsztuk az esőt – mondta a kaposvári Szabó Imre, aki feleségével vasárnap a Keleti temetőbe látogatott ki. – Gondosan felkészültünk, méltó módon szeretnénk megemlékezni az elhunyt rokonainkról. Koszorút, vágott virágot és mécseket is hoztunk. S akárcsak máskor, most is igyekszünk tisztán tartani a sír környékét, s összegyűjtjük a lehullott faleveleket is. Jó látni, hogy ilyen szép, gondozott a Keleti temető.

A késő őszi, melengető napsütésben vasárnap délelőtt egymás után érkeztek a családok a temetőhöz. A cukorgyár környékén 11 óra körül már csak a szerencsések találtak szabad parkolót, s a helyieken kívül szép számmal jöttek távolabbi településekről is. Volt, aki szájmaszkot viselt, s szemlátomást ügyelt a biztonsági távolság betartására. A piros, sárga és fehér mécseseken kívül káprázatos színű virágcsokrok díszítették a sírokat. Vigh Attila és családja egy láda virággal érkezett, rokonaik nyugszanak a Keletiben. Előzőleg a zalacsányi, a kaposmérői, a látrányi és a balatonfenyvesi temetőt is felkeresték.

– Meghitt a hangulat, s miközben a sírokon elhelyezzük a virágot, eszünkbe jut egy-egy régi, kedves családi történet – mondta. – Ez is hozzátartozik az ünnephez, a megemlékezéshez.

Kaposváron legalább százezer látogatóra számítottak a temetkezési társaság munkatársai. A rendőrökön kívül polgárőrök is biztosítottak a rend fenntartását. Vasárnap délelőttig egyetlen lopásról, gépkocsi feltörésről sem kaptak jelzést. Általában családosan érkeztek a megemlékezők, ám volt, aki magányosan gyújtott gyertyát.

A 89 éves Biró Gyuláné férje sírját tette rendbe. – Férjem 36 évesen, 1964-ben halt meg – jegyezte meg az asszony. – Amíg erőm van, addig kijövök ide és tisztességesen megemlékezem róla. S nem csak halottak napján, hanem már a múlt héten is kibuszoztam a temetőhöz, azt szerettem volna, hogy minden rendben legyen. S amíg söprögetek a sír környékén, addig is arra gondolok, hogy mennyit dolgoztunk szegény urammal, amíg élt.

Közösen gyújtottak gyertyát

– A fehér és krémszínű valamint a zöld krizantém idén is nagyon kelendő – mondta egy virágárus a Nyugati temető bejáratánál. – Tavaly 400 forint egy szál, most 600 forintért adjuk. Vázánként rendszerint 3-5 szálat kérnek a vevők. A koszorút is keresik, méret és kivitel függvényében 1200 és 2500 forint között változik az ára, s népszerű a nyírfatalpas dísz, melyen egy mécsest is elhelyeztek. A vásárlók nagy része 4-5 ezer forintot költ el, de voltak, akik Halottak napján 6-7 ezer forintot hagytak itt. Több rokonuk is a Nyugati temetőben nyugszik, s így több mindent kellett beszerezni a sírok díszítéséhez.

Freili Gyuláné, aki férjével lila és fehér krizantémokat vitt a családi sírra, azt mondta: látszik, hogy a látogatók még a járvány alatt is ragaszkodnak a hagyományokhoz. Szeretettel és tisztelettel emlékeznek meg rokonaikról, barátaikról, s a megemlékezésbe a fiatalabb korosztály is gyakran bekapcsolódik.