Mélyen zsebbe nyúlnak ballagáskor

Még mindig az ékszer és a pénz a legkedveltebb ballagási ajándék. Ám egyre népszerűbb a külföldi utazás is, amelynek időpontját az érettségi végéhez igazítják. Átlagosan 20–30 ezer forintot költenek a családok ballagási ajándékra.

– Az ékszer sosem megy ki a divatból ballagáskor, maradandó ajándék – mondta el Rónai Csilla, a Rónai Ötvösüzlet üzletvezetője. – A családtagok általában az 50–100 ezer forintos sárga és fehér arany nyakláncokat keresik náluk, míg a távolabbi rokonok, barátok 10–20 ezer forint értékben az ezüst és Swarovski fülbevalókat, medálokat vásárolják. A szolidabb, elegáns, nem hivalkodó, letisztult minták a legnépszerűbbek – jegyezte meg az üzletvezető.

– Nagyon sok ezüst ékszert adunk el ilyenkor, de az arany is keresett 20–50 ezer forint értékben – mondta Vörös Miklósné, a Lizy Ékszerszalon munkatársa. – A férfi és női karórák is nagyon kedvelt ballagási ajándékok. A sportos, bőr szíjas fazon mellett az elegáns, fémszíjast is sokan keresik. Most a púder színű számlap a divat a női karóráknál. A férfiaknál a fekete, kék és a barna színek hódítanak. Vannak viszont akik utalványt vásárolnak náluk, hogy a ballagó családtagjuk személyesen tudja kiválasztani a neki tetsző ékszert, órát.

– Utazási utalványokat előszeretettel vásárolnak ballagási ajándéknak, átlagban ötven–százezer forint értékben – mondta el Máté Anita, a Jetwing Travel Utazási Iroda utazási ügyintézője. – A legnépszerűbb úticélok között szerepel Horvátország, Olaszország, Görögország és Bulgária, de kedvelt Spanyolország és Törökország is. S egyre keresettebbek a hajóutak is. Átlagosan egy hetes utakat keresnek a nálunk érdeklődők. Vannak, akik kifejezetten hotelt, szállodát keresnek félpanziós ellátással, mások viszont az apartmant részesítik előnyben önellátással – jegyezte meg az ügyintéző. – A legtöbbször a szülők vásárolnak utalványt, vagy foglalnak le konkrét utat ballagási ajándékként. Volt, mikor gyermeküknek és annak párjának foglaltak utat, de az is előfordult, hogy a család is velük tartott.

Népszerű ballagási ajándék még a nyelvtanfolyam, illetve a jogosítvány finanszírozása. S még mindig nagyon sokan adnak készpénzt ajándékba.

Virágcsokor helyett rászorulók támogatása

Egyre több végzős osztály kéri arra családtagjaikat, rokonaikat, hogy a virágcsokorra szánt összeggel támogassanak egy civil szervezetet. A barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium ballagói egy felhívást tettek közzé a közösségi portálon, miszerint egy urnát helyeznek ki az aulába, amelybe a helyi állatmenhelynek gyűjtenek. – Az iskolával nagyon jó a kapcsolatunk, diákjaik többször sétáltattak kutyákat nálunk és nemegyszer gyűjtöttek tápot, konzerveket is a telep lakóinak – mondta el Biczák Balázs, a Barcsi Természet– és Állatvédő Egyesület menhelyének vezetője.