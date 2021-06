Mélygarázsokkal enyhítenék a parkolási gondokat

Csaknem kilencmilliárd forintot költene el a kaposvári önkormányzat közlekedésfejlesztésre a következő években, mondta Szita Károly kedden délután a városházán szervezett fórumon.

A polgármester négy fejlesztési területet emelt ki. Terveik között szerepel, hogy enyhítik a parkolási problémákat, ezért a Somogy áruház előtti területen kétszintes mélygarázst építenének, ahol emeletenként 66 autó fér majd el és a felszínen is lenne 16 megállóhely. A Szent Imre utcában, az egészségügyi főiskola előtti területre is kétszintes mélygarázst terveznek, szintenként 102 parkolóhelyet alakítanának ki. A tervek között szerepel az is, hogy az Irányi tömbbelsőben is bővítenék a megállóhelyeket, ezért ott is több autó tud majd megállni.

Szita Károly hangsúlyozta: a kerékpárút-hálózatot is szeretnék bővíteni egyrészt a Raktár utcai körforgalomtól Kaposfüred irányába az egyik benzinkútig több mint egy kilométeren, valamint a villamossági gyártól az egyetemig mintegy ötszáz méter hosszúságban. A polgármester kiemelte: a városi utakat is fejlesztenék majd, a Kisgáti városrészt szeretnék összekapcsolni a Guba Sándor utcával. Néhány belterületi csomópontot is átépítenének. Körforgalmat alakítanánk ki a Hársfa és a Fő utca kereszteződésében, valamint a Mező utca és a 610-es számú főút találkozásánál is – tette hozzá Szita Károly.