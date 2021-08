Mentett állatoktól tanulnak gyereknek lenni a nomád tábor tagja

A boldogan vágtázó lovak patadobogása mellett gyerekzsivajtól is hangos volt a töreki menhely a nyáron. A Dharma Lómenhely és Nemzetközi Ifjúsági Táborban az elmúlt hat hétben átlagosan heti harminc gyerek ismerkedett az állatokkal és a természettel.

Törekiben a negyven hektáros területen 130 mentett állat éli mindennapjait szabadon. A Dharma Lómenhely alapítója, Czinkóczky Csaba idén nyáron már második évben várta párjával a táborozni vágyó fiatalokat. A terület tulajdonosa szerint az első napok nehezebbek a gyerekek számára az átállás miatt, hiszen itt nincs térerő, nem tudják a telefonjukat bújni a táborozók. Kiszakadnak a városi közegből és egy teljesen más létre próbálják őket tanítani Törekiben.

– Az a tapasztalat hogy a kezdeti megilletődés után a gyerekek többsége már nem is akar a mobiljával foglalkozni, sokan feltölteni is elfelejtik a tábor végére – mesélte Czinkóczky Csaba. Kiemelt figyelmet fordít az ötletgazda a biztonságra is, mivel ezek a nagytestű állatok nem karámban, kerítés mögött, hanem teljesen szabadon élnek, így az új lakóknak, a fiataloknak meg kell tanulniuk együtt élni patás vendéglátóikkal. A délelőttöket négylábú társaik gondozásával, ellátásával töltötték a gyerekek, melyet annyira élveztek hogy sokszor egymás kezéből vették ki a szerszámot. Ezen túl a fiatalok bejárhatták a közeli tanösvényt, ahol nagyokat kirándultak és védett, ritka madarakat is kémleltek ornitológus segítségével, de még egy helyi méhésztől is hallhattak előadást a rovarok fontosságáról. Az állatok ellátásán túl a tábor egyik legnépszerűbb programjává vált az unatkozóóra, amikor a gyerekek maguknak találhattak ki programokat. Czinkóczky Csaba meglepetésére a fiatalok elővették a régi gyerekjátékokat, számháborúztak, társasoztak saját játékokat találtak ki.

A tapasztalatok alapján a legtöbb fiatal megtanul itt újra gyerek lenni és önállóan jól érezni magát. – A mai gyerekek kevésbé önállóak amikor a szabadidejükről van szó – emelte ki Czinkóczky Csaba. – Amikor én voltam gyerek nem határozta meg senki mit csináljunk, feltaláltuk magunkat. Egy kicsit ezt az önállóságot is szeretnénk újratanítani az ide látogatóknak, mely hatalmas felelősség is – folytatta a lómenhely alapítója.

A tábor díjával a gyerekek és szüleik a négylábú lakókat is támogatták, hiszen az így befolyó összeg egy részét a téli élelmezésre tudják fordítani Csabáék. Sok önkéntes megy Törekibe tavasztól őszig, viszont télre még keményebb munkává válik a menhely fenntartása. A járvány miatt a külföldi önkéntesek nem tudtak jönni idén, összesen egy mongol lány ragadt a menhelyen őszig, aztán egy belga csapat érkezett még segíteni de amikor zordabb arcát mutatta a tél ők is hazamentek. – A vírus térdre kényszerített minket – emlékezett vissza Csaba. – Amikor egyszerre van állatbetegség, sorra fagynak meg az itatók és elszakad a kerítés, amin kiszöknek az állatok az több embernek is komoly feladatot adna – folytatta a menhely alapítója, aki párjával november óta egyedül látta el ezeket a feladatokat. Nagyon várják már ismét a felmentő sereget külföldi önkéntesek személyében.

– Nagyon nehéz ezt csinálni, de sokszor feltölt az is hogy hallom ahogy dübörög a föld és rohannak körbe a lovak boldogan, szabadon. Ez egy olyan érzés, mely nagy löketet tud adni a nehéz időkre – mesélte Csaba.

A Dharmánál mindenkit szívesen látnak akár egy délutáni programként nagy sétákhoz, vagy önkénteskedni és az állatok körüli munkákban segítséget nyújtani. Csaba és párja különböző szervezetekkel együttműködve szervezett már rövidebb programot hátrányos helyzetűeknek, de céges összejövetelekre is gyakran érkeznek vendégek hozzájuk.