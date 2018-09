Mentik a diplomát, egyre többen nyelvvizsgáznak Somogyban

Amíg 2017-ben jelentősen, mintegy húszezerrel csökkent a nyelvvizsgázók száma, addig az idén – a Somogyban található nyelvvizsga központok adatai szerint – már növekedés tapasztalható.

Több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy megnőjön a nyelvvizsgázási kedv Somogyban – sokan jelentkeztek például a diplomamentő programra, de nagy vonzerő az is, hogy az első nyelvvizsgát ingyenessé tették.

Vadász Krisztina, a kaposvári Katedra Nyelviskola ügyvezetője elmondta, náluk 2017-ben 177 ember tett nyelvvizsgát, az idén szeptemberig már 294-en jelentkeztek. – Telt ház volt a nyári tanfolyamainkon is, nagyon sokan tanultak nálunk.

Ila Mariann, a siófoki Katedra Nyelviskola vezetője is arról számolt be, hogy nőtt a nyelvvizsgázók száma, ők körülbelül 10 százalékos emelkedést tapasztaltak. Az Universitas Tanodában is többen nyelvvizsgáztak, tavaly összesen 400-an próbálkoztak, AZ idén pedig eddig 470-en jelentkeztek a megméretésre – tájékoztatott Hampuk Beáta, a tanoda vezetője. – A nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok is mindig tele vannak.

A statisztikából kitűnik, hogy 2017-ben körülbelül 24 ezerrel több nő nyelvvizsgázott, mint férfi, de a korábbi évekre is jellemző volt a női fölény. Hampuk Beáta tapasztalatai szerint ennek az lehet az egyik oka, hogy a fiúk mindent az utolsó pillanatra hagynak, míg a lányok sokkal előrelátóbbak.

A Kaposvári Egyetem Nyelvvizsga Központjában a Rigó utcai nyelvvizsga a legnépszerűbb, tudtuk meg Kopházi-Molnár Erzsébet idegen nyelvi igazgatótól. – A nyelvvizsgázók száma a nyelvvizsga típusától is függ, van amelyikre sokan jelentkeznek, van amelyikre alig van érdeklődés, de mi összességében azt tapasztaljuk, hogy az idén többen jelentkeztek, mint tavaly – mondta. – Továbbra is angol nyelvből nyelvvizsgáznak a legtöbben, körülbelül háromszor annyian mint németből. A statisztika alapján ezt követi az eszperantó és a lovári cigány nyelv.

A nyelvvizsgázási hajlandóság emelkedésének még oka lehet az is, hogy 2020-tól csak azok kerülhetnek be egyetemre vagy főiskolára, akiknek van legalább egy középfokú nyelvvizsgájuk. Abban pedig a szülők és a nyelvtanárok is egyetértenek, hogy csak az iskolai oktatásra alapozva nem lehet sikeres nyelvvizsgát tenni. Sok szülő ezért külön nyelvórára járatja gyermekét, amely nem olcsó mulatság. Alsó hangon 2000 forintba kerül egy nyelvi különóra magántanárnál. A legtöbben a 14-19 éves korosztályból jelentkeznek nyelvvizsgázni.