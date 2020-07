Mérleget vontak a veszélyhelyzet után a megyei közgyűlésben

A veszélyhelyzet utáni első ülését tartotta pénteken a Somogy Megyei Közgyűlés, ahol jóváhagyták az elnök a járvány alatt hozott döntéseit, és a tavalyi évről is zárszámadást alkottak. Biró Norbert, a megyei önkormányzat elnöke megköszönte a megyében élők helytállását a vírusveszély idején.

Összesen 52 milliárd forint területfejlesztési forrás állt a megye rendelkezésére, és ez a nagy lehetőség sok helyi beruházást indított el. A költségvetési tételek között képviselői érdeklődésére szóba került a régi levéltár felújításának ügye. Kiderült, hogy a közbeszerzési eljárása most zárult le, megérkeztek a kivitelezői ajánlatok. A megyeháza felújításához viszont többlettámogatási kérelmet nyújtottak be, mert tető- és ereszcsatorna javítási munkák is szükségesek.

– A Egy TOP-os konstrukcióban nyert el a megyei önkormányzat több mint 700 millió forintot a megyeháza és a levéltár energetikai felújítására – válaszolta Sárhegyi Judit, megyei jegyző Gyenesei István (Somogyért) kérdésére. – Ezen kívül Kaposvár a Modern Városok Programban kapott támogatást a levéltár további korszerűsítésére. Mindkét támogatási szerződést megkötötték, jóváhagyta az államkincstár, megtörtént a tervezés, és folyik a közbeszerzési eljárás.

Egyes helyi önkormányzati beruházások elhúzódásának okait is boncolgatták a képviselők. Sok település a támogatási szerződés megkötése utánra halasztotta a projektek előkészítését, nem számolva azzal, hogy a tervezés időszaka fél-másfél évet is igénybe vehet.

– A következő TOP-os ciklusra levontuk a tanulságokat – mondta Biró Norbert. – Azt javasoltuk, hogy az új kiírásban már csak kész tervekkel lehessen pályázni. Azoknál az önkormányzatoknál, ahol ezt korábban megtették, a beruházások már megvalósultak.

A képviselők arról is kérdeztek, hogy a vírushelyzetben hozott elvonások mennyire érintik a települési önkormányzatokat. Tardi Tamás (Fidesz) rámutatott, hogy a gépjárműadó elvonások az önkormányzati bevételek csupán 1-1,2 százalékát érintik. Holovits Huba (Fidesz) Balatonföldvár polgármestereként is elmondta: a helyzet nem olyan súlyos, hogy átcsoportosítással, megtakarításokkal ne lenne kezelhető. Biró Norbert elnök kiemelte: a hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázati önerejének biztosításához egy alapot indítottak. Ezen kívül 40 települési és 10 kisebbségi önkormányzat pályázott további támogatásért egy másik átcsoportosított keret terhére.

Újabb 28 nyertes pályázatnak köszönhetően több mint 3,6 milliárd forint érkezik hamarosan Somogy megyébe, hangzott el a Somogy Megyei Közgyűlés pénteki ülésén. Ezzel turisztikai fejlesztés, vízrendezés, közlekedésfejlesztés, energetikai korszerűsítés, és az egészségügyi alapellátás fejlesztése valósulhat meg.

Munkához látott az értéktár bizottság

A képviselők jóváhagyták az értéktár bizottság új működési szabályzatát a közgyűlésen. Ez a testület dönti el a megyei értékek díjazását. A rendeletmódosítás tartalmazott személyi változásokat, és csökkentette a létszámot is. Ugyanakkor a bizottsági tagokhoz területeket rendeltek hozzá, és kialakították a távszavazás lehetőségét, amely a pandémia újabb hullámának esetén nyer jelentőséget. Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke hozzátette: a testület a korlátozások megszűnte után már összeült, és elkezdték a munkát, pályázatokról tárgyaltak és születtek döntések is.