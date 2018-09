Mernyén fantáziát láttak a málnában, s úgy tűnik igazuk lett

A vártnál több málna termett júniusban Mernyén: a sok csapadék kifejezetten jót tett a mennyiségnek. Három helyen összesen egy hektáron termesztik az árut, ám a munkaerőhiány miatt júliustól várhatóan elindítják a szedd magad akciót.

– Szép és zamatos a málna, gyönyörű mélybordó a színe – mondta Csécs Árpádné közmunkás. – Aki megkóstolja egyszer, valószínű legközelebb is ebből szeretne vásárolni.

A gyümölcsöt a mezőgazdasági projektben termeszti a négy közfoglalkoztatott. Harmadik éve zajlik a program, s amíg az indulás évében alig 150 kiló áru termett, addig a tavalyi fél tonnával szemben az idén már nagyjából 700 kilogrammra van kilátás. Kisfalusi András, Mernye polgármestere szerint érdemes volt belevágni a gyümölcstermesztésbe.

– Háromezerötszáz tövet vásároltunk egy debreceni növénynemesítő vállalkozástól – folytatta. – Több ok szólt a málna mellett: egyrészt ez igényelte a legkevesebb szakmunkát, a termesztés fortélyait gyorsan elsajátították a dolgozók. Másrészt a környéken nincs jelentősebb ültetvény, viszont igény van az árura. Azzal tisztában voltunk már az elején, hogy aki gyümölcstermesztéssel foglalkozik, annak számos kockázattal kell számolnia: egyre komolyabb gondot okozhat a szeszélyes időjárás, a klímaváltozás, s az is nehézséget jelent, hogy kevés a rendelkezésre álló munkaerő. Országos jelenségről van szó, ma már alig van alkalmi dolgozó. S ennek az a következménye, hogy egyre látványosabban zsugorodik a málnaültetvények területe. Tíz éve Magyarországon nagyjából 50 hektáron termett a gyümölcs, most alig tized akkora területről szedik az árut. Mi tartósan szeretnénk a málnával foglalkozni, fantáziát látunk benne, s úgy tűnik, hogy folyamatosan lesz rá igény.

A guruló málna kilóját ezer forintért adják, amiből pedig lekvár vagy szörp készül, azt nyolcszáz forintért mérik. S mivel a vártnál több gyümölcs termett, ugyanakkor kevés a munkáskéz, ezért úgy tervezik: júliustól hétfőn és kedden szedd magad akciót tartanak. Így a gyümölcsért csupán hétszáz forintot kell majd fizetni kilónként.

Szörp és lekvár is készül a gyümölcsből

– Most naponta akár harminc-negyven kiló gyümölcsöt is leszednek a dolgozók – tudtuk meg Kisfalusi András polgármestertől. – A szomszédos községekből is jöttek vásárolni, s egy kaposvári konyha 15 kilót rendelt. Igyekszünk minél nagyobb hírverést csapni a mernyei málnának: a község honlapján kívül a legnagyobb közösségi oldalon és a plakátokon is hirdetjük az árut. Júliustól egyébként két diákmunkás segít majd az értékesítésben, bérükhöz támogatást kap az önkormányzat.

Júniustól őszig terem a gyümölcs, négy fajtát – többi közt érdi korait, illetve folytonérőt – termesztenek. A polgármester szerint beváltotta a reményeket a projekt, amit újabb ötletekkel kívánnak még sikeresebbé tenni. Ígéretes lehetőséget kínál a szörp- és lekvárkészítés, a most leszedett áru egy részét feldolgozzák, melyből az óvodásokon kívül az iskolások is kapnak. A bővítéshez a technikai háttér adott: az önkormányzatnak van egy pasztőröző berendezése, hidroprése, illetve egy nagyméretű hűtőkamrája.