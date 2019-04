Mértékkel ragadjunk kést és villát húsvétkor

A mérleg meghibásodására fogjuk majd, ha másképp mozdul a mutató húsvét után. Hiszen hajlamosak vagyunk túlzásokba esni az ünnepi asztal mellett. A lapunk által megkérdezett dietetikus szerint fontos lenne mértéket tartani.

– Tojásból és sonkából sem lenne szabad egyszerre nagy mennyiséget elfogyasztani, mindkettőnek magas a koleszterin és a zsírtartalma – mondta érdeklődésünkre Csikor Szandra, a kaposvári Kapos Medical Magán-egészségügyi Centrum dietetikusa. – Napi szinten egy-egy tojás és egy-egy ujjnyi vastagságú sonkaszelet elfogyasztása lenne megengedett húsvétban. Akinél viszont epe, hasnyálmirigy vagy emésztőrendszeri problémák állnak fent, azoknak csak a sonka sovány részének elfogyasztása lenne javasolt. Ha viszont több főtt tojást ennénk, inkább csak az egyik sárgáját fogyasszuk el, a fehérje részéből ehetünk többet.

A dietetikus úgy tapasztalja: sokan megterhelik a szervezetüket a húsvéti ünnepkörben. – Ha lehet, piacon vagy kistermelőtől szerezzük be a sonkát, ne azt vásároljuk meg, ami régóta műanyag zacskóban áll – tette hozzá Csikor Szandra. – Érdemes figyelni a minőségre, inkább a drágább termékből vegyünk egy kicsit kevesebb mennyiséget, mint az olcsóból többet. Zöldség korlátlan mennyiségben kerülhet az ünnepi asztalra. Ha túltelítődött a gyomor, kenyér helyett együnk több zöldséget a sonka mellé. S persze, ha lehet, tartsuk be a napi öt étkezést húsvétkor is. Vacsorára már ne együnk füstölt sonkát, mert megterheli a gyomrot. Ha ez még alkoholfogyasztással is párosul, a kettő együtt kifejezetten kedvezőtlen hatással van az epére, hasnyálmirigyre. Érdemes minőségi alkoholból választani húsvétra, így például egy-egy deci vörösbort vagy száraz fehérbort fogyasztani.