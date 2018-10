Meseországot alkottak tökökből Nagyatádon

A kulturális központ és a Nagyatádért Egyesület közös szervezésében az idén is meghirdették a töklámpáskészítő-versenyt Nagyatádon, melyre száznegyven díszesen faragott tök kompozíció érkezett.

Nehéz dolga volt a bírálóknak a hétvégi eredményhirdetésénél, hisz nem csupán az óvodás- és iskoláskorúaktól, de még az idősek otthonában élők is jelentkeztek szép, faragott tökökkel.

A legszebbeknek ítélt alkotások a következők lettek: a Százszorszép ovisok Tök Pannája, az Árpád iskola 2.b. osztály Sün Balázsa, az Árpád iskola 5.b. Haramiája. Egyéniben Pintér Mirkó Ugrifüles uraságát tartották a legszebbnek. A családi alkotások közül a Nagy család Manó-lak kompozíciója volt a nyerő. Az intézmények közti versenyben – az idén ilyet is rendeztek – a Szociális Szolgáltató Központ „Közösségi kalózok” munkája nyert.

A hangulatfényt árasztó és ötletes tökök közt volt még a ZZ Top utca, Hernyó Peti, Varázsvilág és Virágkosár is. A tökfaragó alkotásokról azt is elmondták a pályázat kiírói, hogy nem a Halloweent akarták utánozni, hanem egy régi magyar népszokást elevenítettek fel a faragással. Talán nem véletlen, hogy sok alkotás is a magyar mesehősöket ábrázolt: megjelent a tökökön Jancsi és Juliska, Boszorkány, Mazsola és Tádé, Mézeskalács házikó.

Az elismeréseket Ormai István polgármester adta át. Műsorral szerepeltek a Százszorszép óvodások és a Fürjecske Néptánc Egyesület legifjabb táncosai. A díjátadást követően meleg tea és sült tök várta a megjelenteket.

