Mesét olvastak és fákat ültettek az önkéntesek Somogyban

1985 óta minden december 5–én ünnepli a világ az Önkéntesség Nemzetközi Napját. Ez alkalomból meséket, novellákat olvastak fel a somogyi kórházakban önkéntesek, de fákat is ültettek. Sok fiatal a kötelező 50 órás gyakorlat teljesítését követően is segíti szabadidejében a különböző szervezetek munkáját.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta: az önkéntesség egyre népszerűbb a fiatalok körében, Magyarországon 3,6 millióan önkénteskedtek már életükben és csaknem egymillióan havonta teszik ezt. A világnap alkalmából meséket, novellákat olvastak fel a somogyi kórházakban önkéntesek. Sok fiatal a kötelező 50 órás gyakorlat teljesítését követően is segíti szabadidejében a különböző szervezetek munkáját.

A munkácsys diákok a legszívesebben a megyei múzeumban, a Compass Egyesületnél, a kaposvári Tourinform Irodában és az Arany János utcai óvodában segítenek. Kaposvár A megyei múzeum, a Compass Egyesület, a kaposvári Tourinform Iroda és az Arany János utcai tagóvoda a legnépszerűbb a munkácsys diákok körében.

– 2011 óta kötelező 50 órás önkéntes munkát végezniük a diákjainknak, így bocsájthatóak érettségire – mondta el Gyallai Katalin. A Munkácsy Mihály Gimnázium igazgatója hozzátette: száz egyesülettel van együttműködési megállapodásuk, köztük vannak állatvédő szervezetek, idősotthonok, vagy fogyatékosokat gondozó intézmények is. – Nagyon fontosnak és hasznosnak tartjuk az ötven órás önkéntes munkát, úgy gondolom, erősíti az összefogást, az egymás segítését – tette hozzá Gyallai Katalin. Megjegyezte: sok diákjuk a kötelező óraszám teljesítését követően is visszatér a választott szervezethez, és szabadidejében segíti munkájukat.

– Évente közel tíz önkéntes diák segíti a munkánkat – mondta el Bodó László elnök, akitől azt is megtudtuk, hogy a húsz éve működő Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület 52 taggal alakult, jelenleg 42 állandó segítőjük van. Katasztrófahelyzetekben, tűzvédelemben, műszaki mentésekben vesznek részt.

– 1998–ban és most is hiánycikk egy önkéntes életmentő egyesület, mind a szaktudásuk, mind a műszaki felszereltségük nagy segítség a hivatásos állománynak. Mikor megkérdezik miért csinálom, azt szoktam válaszolni, van, akinek a vadászat, nekem az életmentés jön be – mesélte mosolyogva Bodó László.

Az Önkéntesség Világnapja alkalmából öt egészségügyi intézményben, Kaposváron, Mosdóson, Marcaliban, Siófokon, Nagyatádon a Somogy Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház önkéntesei meséket, novellákat olvastak fel a betegeknek. Juhász Ferenc végzős gimnazista a közelmúltban a Kutyatárnál segített, most pedig a meseolvasás mellett döntött. Már kilencedikben teljesítette a kötelező 50 órás önkéntes gyakorlatát, falujában, Magyaratádon közmunkás feladatokat látott el. – Érzékenyítés és lehetőség nekünk az önkéntes munka, mindannyian feltöltődünk, ha segíthetünk – jegyezte meg Juhász Ferenc.

Bontovics Balázs irodavezető elmondta: szeretnék népszerűsíteni az önkéntesség kultúráját mind a fiatalok, mind a felnőttek körében, valamint egy szép élményt szerezni nekik. Dér Tamás alpolgármestere a kaposvári kórházban megköszöntő az önkéntesek munkáját, hogy egész évben idejüket, energiájukat nem sajnálva támogatják munkájukkal a betegeket, gyerekeket és állatokat egyaránt. Héra Eszter ápolási igazgató köszöntőjében elmondta: a kaposvári kórháznak több mint ötven önkéntese van és számos szervezet alkalmanként segít nekik.

A Pécsi utcai Közösségi Háznál szerdán önkéntesek parkosítottak: a Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium nyolc diákja kapcsolódott a munkába. – Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok önként segítsenek, s aktívan dolgozzanak a közösségért – hangsúlyozta Récsei József gyakorlati oktatásvezető. – Egy-egy ilyen megmozdulás segíti a célok megvalósítását. A fiatalok fenyőket, tujákat és örökzöldeket ültettek a Közösségi Ház közelében, a kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium diákjai amúgy korábban is részt vettek hasonló programban. Ments meg egy kertet címmel évekkel ezelőtt projekt indult, s egy helyi anyaotthon, illetve egy idős ember kertjét gondozták a tanulók.

