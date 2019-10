Mesterei lettek szakmájuknak, képezhetik a fiatalokat

Öt szakmában, összesen harmincketten vehették át mesterlevelüket kedden délután Kaposváron. Az autóelektronikai műszerészek, autószerelők, szakácsok és pincérek mellett, tizenhárom gázszerelő is gazdagodott a minősítéssel.

Még magasabb rangot szereztek szakmájukban azok, akik elvégezték a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara több hetes mestervizsga felkészítését. Sokan azért ültek újra iskolapadba, hogy ezután tanulókat is tudjanak foglalkoztatni, de van, aki saját vállalkozást szeretne indítani.

– Még frissek az emlékeim, ezért is vágtam bele – mondta Biró Dávid. – Hét éve végeztem az iskolában, de a folyamatos képzések miatt azért naprakész az ember, ezért is gondoltam, hogy elvégzem, illetve szeretnék vállalkozást indítani majd. Én javarészt teherautókat és nehéz gépeket javítok, de a képzésen inkább a személyautókkal foglalkoztunk. Nekem ezért is volt egy kicsit nehezebb, de nagyon jó volt a képzés és minden megtanítottak nekünk. Nagyon sok munkánk van, kevés a szakember, az autók egyre bonyolultabbak, így komplexebb hibák is előjönnek már – tette hozzá.

Csapó Tamás már húsz éve felszolgálóként keresi kenyerét. Régóta szerette volna megszerezni a mestervizsgát, illetve a munkahelye is kérte, ezért jelentkezett a képzésre. – Tanulókkal is foglalkozunk a munkahelyemen – fogalmazott Csapó Tamás. – Egy balatonföldvári szállodában dolgozom és szeretném megtanítani a fiatalokat a szakma minden fortélyára. Sajnos kevés pincér van, úgyhogy szükség van az utánpótlásra – fogalmazott a balatoni pincér.

A legtöbben gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mesterlevelet szereztek. György Gergely is fontosnak tartotta, hogy megszerezze ezt a minősítést. Elmondása szerint azért van rá szüksége, hogy a kiépített gázvezeték-rendszert hivatalosan át tudja adni az adott szolgáltatónak.

Lasszóval sem lehet fogni gázszerelőt

Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke hangsúlyozta: fontos, hogy mesterlevelet szerezzenek a szakemberek, hiszen ez egy igazolás ahhoz, hogy a legmagasabb szinten űzik munkájukat. Ha pedig valaki bemegy egy műhelybe és azt látja, hogy ott egy mesterember dolgozik, akkor sokkal nagyobb bizalommal fordul hozzá. Varga József kiemelte: mesterlevél nélkül, nem foglalkoztathat tanulót a szakember, ezért is kell megszerezni a minősítést.

– Mindegyik szakemberre nagy szükség van – hangsúlyozta a SKIK elnöke. – Talán a legnagyobb a gázszerelőkre, hiszen sokan tapasztalják azt, hogy szinte lasszóval sem lehet fogni gázszerelőt, olyan kevesen vannak. A mester pincérek és szakácsok esetében viszont azt kell mondanom, elképzelhető, hogy öngólt rúgunk, hiszen ezzel a papírral sokkal könnyebben el tudnak helyezkedni akár külföldön is – tette hozzá Varga József.