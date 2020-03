Metszőollóval a kézben, kiskertekben tartjuk a távolságot

A szabadba menekültek a hétvégén a kaposváriak, akik tartva a járványtól és a közeledő lehűléstől igyekeztek kihasználni a meleg napsugarakat.

Már jó ideje feltűnhet a szemlélődőnek Kaposváron, hogy kevesen vannak az utcákon. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon otthon maradtak az emberek – ahogyan azt mindennap kéri az országos tisztifőorvos – vagy másutt igyekeznek átvészelni a koronavírus járványt.

Kevesen ugyan, de voltak, akik töröcskei telkükön kerestek szabadtéri tennivalót. Persze, ha egyszer otthon kell maradni, akkor a kertbe kimenni sem javallott. De az általunk megkérdezett ingatlantulajdonosok azt mondták, Töröcskén még egészséges a szabadban lenni. – Itt nem találkozunk senkivel – mondta egy középkorú nő, aki a virágait gyomlálta érkezésünkkor. – Egyébként sincsenek itt a szomszédok, de ha itt is lennének, tudjuk hogy távolságot kell tartani.

Akadt már tennivaló a gyümölcsösben is, ezért Nagy Lajos is metszőollót ragadva mászott almafájára, hogy rendben legyen. – Ezzel mindjárt végzek, de van még bőven, amit meg kell metszeni – mondta a férfi. – Hétfőtől rossz idők mondtak, meg próbálunk addig dolgozni, amíg nem az lesz, hogy helybetopogás lesz mindenkinek. Ha kész leszek a fákkal, akkor az kibír két-három hónapot.

Két hétvége alatt szokta megmetszeni a gyümölcsöst a töröcskei telektulajdonos, de most gyorsabban csattog a metszőolló. Csak keveset vetett Nagy Lajos, mert arra készül, ha nem lehet kijönni azért valamit lehessen kiszedni a földből. Így még egy kis répa, zöldség akkor is kerülhet a kamrába, ha nem dolgozik vele semmit.

Egy másik telken traktor összetéveszthetetlen berregésére lettünk figyelmesek, Durczi István családi konyhakertjét boronálták éppen. – Három családnak itt terem majd a zöldség, a burgonya és rakunk majd palántát is – mondta a férfi. – A tavaszi szántást gyorsan el kell művelni, mert megkeményedik. Mi itt lakunk Töröcskén, úgyhogy ide mindig ki tudok jönni dolgozni. A városba viszont nem megyünk be, a gyerekek vásárolnak be.

Volt, aki lóhátra pattanva élvezte a szabadban töltött perceket, s olyan is akadt, aki összehasogatta a téli tüzelőt.

Rögtönzött piknik a Desedánál

Nem volt az a megszokott nagy nyüzsgés a Desedánál sem szombaton, mint amit egy napfényes márciusi kora délelőtt eredményezni szokott máskor. Azért persze voltak, akik a négy fal közül kiszakadva a természetből számítottak feltöltődésre. S persze olyan is, aki csak sétálni ment el a Desedához szerelmével. – Ne szeretnénk teljesen bezárkózni, de odafigyelünk – mondta Erdős József. – Élni azért kell, úgyhogy most kijöttünk én PS4-ezek, a párom főz és takarít, meg nézünk filmeket, sorozatokat.

Volt, aki gyermekével merészkedett ki a mindennapos otthoni oktatásban megfáradva, s olyanok is, akik apa-lánya programot tartottak barátjuk családjával drótszamárra pattanva.