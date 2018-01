A méz köti össze a V4-eket: közösen lobbiznak a méhészek

Ezentúl közös erővel lépnek fel a visegrádi országok méhészei, erről írtak alá megállapodást a XX. Dunántúli Regionális Méhésztalálkozón Kaposváron. Együtt hatékony lobbierőt képviselnek az EU-n belül, és már meghatározták, hogy milyen javaslatokat tesznek, hogy tovább erősítsék a pozícióikat.

Mi is megdöbbentünk azon, amikor összeadtuk, hogy az Európai Unión belül mekkora súlya van a visegrádi országok méhészeinek – mutatott rá Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke a kaposvári konferencia megnyitóján.

Az EU méhészeinek negyede él a V4-ek országaiban, vagyis minden negyedik európai méhész a térségünkben él. A V4-ek termelik az EU mézének 22 százalékát, és itt él a méhcsaládok negyede (24 százalék) a kontinensen. Összefogással jelentős nyomást gyakorolhatnak Brüsszelre a visegrádi országok méhészei. A kaposvári találkozót megelőzően nyolc órán át tárgyaltak a V4-ek képviselői.

– Több pontban megegyeztünk, amelyekben ezután közösen lépünk fel, ilyen az import mézek szigorúbb ellenőrzése, a mézdirektíva és a mézjelölés szigorítása, illetve a közös agrárpolitikából a méhészeknek jutó 36 milliárd eurós támogatás megemelése – mondta lapunknak Bross Péter. – A legfontosabb cél a piac rendbetétele, mert a V4-ek hiába termelnek tökéletes minőségű mézet, ha az olcsó import méz lenyom bennünket, mert az európai mézfogyasztó azt sem tudja, honnan származó méz van az üvegben.

Bross Péter hozzátette: hiába kapnak a V4-ek országaiban 5-8 eurót a méz kilójáért, ha folyamatosan küzdeni kell a mézhamisítás ellen. Ezután javaslatokat tesznek, hogy a hamis méz ne mehessen át a hatóságok szűrővizsgáján. Abban is megállapodtak, hogy az ágazatnak jutó uniós támogatások 50 százalékos emelését javasolják, mert az uniós méhészek ma feleannyi támogatást kapnak, mint a 2004-es csatlakozás előtt, ezzel pedig az alapító tagországok méhészei jártak jól.

Magyarországon mintegy 20 ezer méhész dolgozik, és 25 ezer tonna mézet termelnek, amelynek kétharmadát külföldre viszik, főként alapanyagként. A méztermelésben az adottságaink és a magyar méhészek szorgalma miatt élen járunk az EU-ban, de mézfogyasztásban hátul kullogunk. A tárgyalásokon kiderült, hogy Szlovákiában a dupláját fogyasztják annak a mézmennyiségnek, mint hazánkban. A V4-ek Magyarországon kívül mind több mézet fogyasztanak, mint amennyit megtermelnek.

Az együttműködési megállapodást Bross Péter mellett a cseh Jarmila Machová, a szlovák Ludovil Gál, és a lengyel Zbigniew Koltowski is kézjegyével látta el. Petrus János, a Kaposvár és Térsége Méhész Egyesülete elnöke elmondta: korábban is tartottak egy-egy látogatást ezen országok méhészeteiben, és most örömmel fűzik szorosabbra a kapcsolatokat. A méhésztalálkozó résztvevőit a Tossenberger János, a Kaposvári Egyetem rektorhelyettese, és Borhi Zsombor alpolgármester is köszöntötte. A rendezvényen megválasztották Somogy mézét, ezt a kitüntető címet Hanzel Róbert kaposmérői termelő 2017-es akácméze érdemelte ki.