Mézédes sütőtökre is bukkanhatunk a piacon

Nem volt hiány őszi gyümölcsből a kaposvári nagypiacon. Egyre több standon lehetett kapni mákot, diót is, de hódítanak a sütőtökök és dísztökök is.

– Szeretnék ebből a öt csövet – mondta az egyik vásárló. A kaposvári nagypiacon még mindig kapni csemegekukoricát, darabját százötvenért. Emellett paprikát és paradicsomot árul Domonkos Árpád. A somogyaszalói őstermelő azt mondta: sokan keresik az almapaprikát, de véget ér a napokban a paprika szezon.

– Hoztam az alma, körte és szőlő mellett próbaként sütőtököt is. Édes, ha a dér megcsípi még jobb lesz azt mondják – mutatta termését Szili Dezső.

Nem csak sütőtököt, hanem dísztököt is találni a kaposvári nagypiacon, darabját 50-től 150 forintig árulják. Egyre több őstermelő asztalán található zöldbab, mák, óriási méretű fejtett babok. De piros mosolygós retket is találni.

– Ez szabadföldi, augusztus végén vetettem, most lett szedhető. Egy csokorba ötöt teszek, amely 200 forintba kerül – mondta el Erika. A somogysárdi őstermelő csokorba kötött petrezselyemből is hozott több tucatnyit, amelyet a levesekbe előszeretettel vásárolnak nála.

Piroslanak az almák, sárgállanak a körték és mosolyognak a szőlőfürtök, utóbbiból másfél kilósat is kapni. Gombából sincs hiány, a vargányából van a legtöbb, de igazi különlegességekkel is találkozni Tóth Sándor standjánál.

– Többféle laskagombám van, a sárga és a szürke, valamint aromás süngombát is hoztam, ami egyébként 2018–ban az Év gombája lett – mondta el a gadányi őstermelő. Hozzátette: a süngomba nagyon ritka, védett gombafaj, Tóth Sándor otthon termeszti a különleges ízvilágáról és gyógyhatásáról ismert spórást.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2018. szeptember 21. Ízletes vargánya 2000 Ft/kg-tól termesztett laska gomba 850 Ft/kg-tól berkenye 300 Ft/doboz gesztenye 899 Ft/kg-tól dísztök 180 Ft/db-tól Sütőtök 250 Ft/kg-tól árvácska 99 Ft/db termelői házi tej 180 Ft/l termelői kefír 600 Ft/kg-tól termelői zsendice 300 Ft/doboz termelői kőrözött 350 Ft/doboz csemegekukorica 60 Ft/csőtől paradicsom 279 Ft/kg-tól sóska, spenót 200 Ft/csomagtól cukkini, főző tök 180 Ft/kg-tól karfiol 399 Ft/kg-tól cseresznyepaprika 450 Ft/kg-tól almapaprika 300 Ft/kg-tól apró hagyma (savanyítani való) 450 Ft/kg-tól savanyítani való pici dinnye 290 Ft/kg-tól mák 1600 Ft/kg-tól sertés töltött húsok 1449 Ft/kg-tól zsírszalonna 750 Ft/kg-tól tarja csontos 299 Ft/kg-tól sütőkolbász 1099 Ft/kg-tól hátsó csülök 890 Ft/kg-tól pecsenyehús 890 Ft/kg-tól marhacomb 2800 Ft/kg-tól termelői csirkecomb 1600 Ft/kg-tól termelői egész csirke 1500 Ft/kg-tól levescsont 119 Ft/kg-tól kis mellfilé 1099 Ft/kg-tól Csirke zúza 499 Ft/kg-tól Csirke máj 549 Ft/kg-tól Csirkeszárny 475 Ft/kg-tól Csirke mellcsont 119 Ft/kg-tól hekk 2700 Ft/kg-tól Friss kősüllő 2000 Ft/kg-tól konyhakész csuka 2000 Ft/kg-tól