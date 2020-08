Mézédes szőlőfürtök hódítottak a piacon

Mosolygós szőlőfürtök fogadták a kaposvári piacra érkezőket.

Kiss László nagyberki hegyéről Irsay Olivérrel, Csabagyöngyével és Pannónia kincse fajtákkal kínálta vásárlóit. Jövő hét keddre pedig szilvát is ígért még. A nyári melegben a sárga-és görögdinnyéből is került a kosarakba. Sokan keresték a cukkinit is, mert a kiskertekben idén nem termett bőségesen.

– A szőlő mellett az őszibarackot és a körtét keresik leginkább nálam – mutatta kertje kincseit Szili Dezső. Kardvirágok hajlongtak a standokon, az egyik virágárusnál pedig színes vinkák mellett mocsári hibiszkusz rózsaszín és fehér színben csalogatta az érdeklődőket. A tekeredő fokhagyma fonatok mellett chili paprikák sorakoztak cserépben. A málnát és a szedret is gyorsan elkapkodták, Öt-hatosával vitték a csemegekukoricát Domonkos Árpádtól. A somogyaszalói őstermelő elmondta, még legalább egy hónapig hozza kertjéből a friss, zsenge édes kukoricát. Csövenként 130 forintért kínálta áruit. A lecsóhoz keresték a paprikát, paradicsomot és a hagymát, de újkrumpli is 5-6 kilós mennyiségben landolt a zacskókban.

– A megszokott mennyiséget hozzuk az ősz folyamán is – mondta el Horeczki Lászlóné kadarkúti őstermelő. Volt, aki már az eltenni való cseresznye-és almapaprikát kereste, amelyekből akár ötkilós zsákkal is vihetett haza. A benti csarnokban pedig gombadömping fogadta a látogatókat. Csibe-rókagomba, vargánya halmokban terült el az asztalokon.