Mézédes tök és vékony héjú gesztenye volt a sláger

Mézédes sütőtök, mosolygós gesztenye és ropogós dió volt a sláger a kaposvári nagypiacon. Színes krizantémok, árvácskák csalogatták a vásárlókat a standokhoz

Halmokban állt a rókagomba és a vargánya is a kaposvári nagypiacon, sőt még sárga gévagombát is lehetett kapni.

– Ez a gomba udvarban, egy öreg cseresznyefán termett, nagyon finom rántva, pörköltnek és tárkonyos tejszínes levesbe is – mondta el a jutai Török Ferencné. Újdonságként jelent meg a gesztenye a kaposvári nagypiacon.

– 1000 forintól indul az ára, kicsit drágábbért már van idei dió is – mondta el Szabó András kereskedő. Kocsis Józsefné töröcskei kertjéből hozta a gesztenyét, amelyet hamar elkapkodtak. Azt mondta: egészséges és könnyű a vékony bőréből kibontani. Nem csak dísztök, hanem sütőtök is kapható egészben, vagy darabban is.

– Jövő héten már bőséges kínálattal jövök a sláger sütőtökkel – mondta Szili Dezső. Hozzátette: az időjárás kedvezett a töknek, bízik benne, hogy termése lesz a csúcstartó az október 12-ei Oktoberfesten. Jól fogyott koktélparadicsom és kapor is Perák Sándorné standjánál. Még piros díszkukoricát is kínált vevőinek.