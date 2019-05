Mézkóstolót és látványos bemutatót tartottak a méhek napján

A méhek napja alkalmából látványos bemutatóra hívta az iskolásokat a Magyar Mézút Egyesület és a Dél-balatoni Mézlovagrend. Csaknem 100 alsó tagozatos gyermek kapott ízelítőt a somogyi méhészek munkájából.

A diákok először a méhek életéről néztek meg egy diasorozatot, ezután méhészeti eszközbemutatón vettek részt, ahol a speciális védőfelszereléseket is felvehették. Nagy sikere volt a mézkóstolónak, a szervezők kitettek magukért: az akác, a hárs valamint a repcén kívül vegyes mézzel kent kenyeret is falatoztak, míg a szülők jóvoltából mézes süteményeket ettek. Stadler László fonyódi méhész szerint a bemutató hozzájárul a hazai méz és az egészséges táplálkozás népszerűsítéséhez. Az alacsony belföldi mézfogyasztás fellendítéséhez ilyen és ehhez hasonló akciókra is szükség van, s döntő, hogy minél fiatalabb korban alakuljon ki az igény a minőségi, megbízható eredetű termékek iránt.

– Az iskolából kaptam a felkérést, aminek örömmel eleget tettem – folytatta. – Egy üvegkaptárat is elhoztam, amelyben a lép mellett méheket és az anyakirálynőt is megfigyelhették a gyerekek. Böhönyén először tartottam szakmai bemutatót, szívesen veszek részt egy-egy találkozón, lényegesnek ítélem, hogy a fiataloknak minél több ismeretük legyen a méhekről.