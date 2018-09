Mézlovagrendek vonultak a kaposvári fesztiválon

A mézkirálynővel együtt vonultak a kaposvári Kossuth térre a mézlovagrendek szombaton. Az ország számos pontjából érkeztek méhészek a tizenkettedik kaposvári mézfesztiválra, s annak leglátványosabb programjára. A szakemberek közösen népszerűsítették a jó minőségű magyar termelői mézet.

Tíz mézlovagrend vonult együtt a somogyi megyeszékhely főterére szombaton. Hazánk távolabbi pontjairól is érkeztek méhészek, ám még egy erdélyi csoport, a Csíkszéki Mézlovagrend is ellátogatott a somogyi megyeszékhelyre. Az idén a Baranyai megyei Páprádi Anna Bíborka volt a kaposvári fesztivál mézkirálynője, aki a közösség szerepét és a szakmai összefogás fontosságát hangsúlyozta.

Szita Károly polgármester köszöntőjében arról is szólt, hogy a mézfesztivál is azon ritka események egyike, melyet nem csak hosszú évek óta rendeznek meg, de folyton meg is tud újulni. A városvezető is arra biztatta az érdeklődőket, hogy helyi termelőktől vásároljanak mézet, hiszen ez egyben minőséget is ígér, s a méhészek kétkezi munkája is megbecsülést érdemel.

– Húszezer méhész van Magyarországon – jegyezte meg Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. A szakember arra is rámutatott, hogy méznagyhatalom vagyunk, ugyanis Magyarország adja az Európai Unió méztermelésének megközelítőleg tíz százalékát. Hozzátette: a rendezvény célja is elsősorban az, hogy legyen minden nap mézes nap.

Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta: emelni szeretnék a hazai mézfogyasztást. Közel tízféle mézet kóstoltattak a látogatókkal és sokan vásároltak is az idén a termelőktől. – Szinte egyetlen pillanatra sem lehetett üresen látni a sétáló utcát a fesztivál ideje alatt – mondta a méhész. – A tavalyinál is sokkal nagyobb érdeklődést tapasztaltam az idén, ami örvendetes. De annyi méhész és kiállító sem igen volt még, mint ebben az esztendőben.