Mézversenyen is bizonyítanak a somogyi méhészek

Visszatérő vendégek sokaságát vonzza a Dunántúli Regionális Méhésztalálkozó, melyet szombaton 21. alkalommal rendeznek meg a Kaposvári Egyetemen.

A Somogy méze verseny győztese a nagyszabású találkozón veheti át a serleget: a szakmai előadásokon kívül mézvásár és méhészeti eszközök kiállítása egészíti ki az ingyenes rendezvényt, ahol mézes finomságokat is kínálnak. Az édességeken kívül mézsört is kortyolhatnak a látogatók.

– Nagy várakozás előzi a meg találkozót, szerintem a siker titka a szakmai összefogás – mondta Petrus Lajos, a Kaposvár és Térsége Méhészeinek Egyesülete elnöke. – Ha apránként is, de időről időre tovább bővítjük a programot, amit a méhésztársak éppúgy értékelnek, mint a látogatók. A legfrissebb visszajelzések szerint a tavalyi, jubileumi rendezvénynél is több vendég érkezik a szombati találkozónkra: a korábbi 1500 helyett közel 1700-an vendéget várunk.

Somogyban 1661 regisztrált méhészt, s 95 245 méhcsaládot tartanak nyilván, 2018-ban közel 1300 tonna mézet állítottak elő megyénkben. Petrus Lajos kiemelte: az akác és a hárson kívül nagyobb mennyiségben értékesítettek repcemézet, s ezen kívül napraforgót, gesztenyét is piacra dobtak a somogyi termelők, s 2019-ben továbbra is stratégiai kérdés az értékesítés. Erről is szó lesz a szombati méhésztalálkozón, akárcsak a méhegészségügyi, illetve a technológiai kérdésekről, s Hegedűs Dénes állatorvos, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szakmai elnökhelyettese a méhek tavaszi fejlesztéséről tart előadást. A Somogy méze verseny díjátadójának is a szombati rendezvény ad otthont: tavaly, az első megméretésre 22 mézmintát küldtek, az idén már 32-őt értékelt a zsűri. A kaposváriakon kívül marcali, fonói és siófoki méhészek is jelentkeztek a kiírásra.

– A rendezvényhez kapcsolódva véradás is lesz, abban bízom, hogy minél többen jelentkeznek – mondta Petrus Lajos. – A szakmai programmal párhuzamosan méhészeti eszközökből nyílt kiállítást nézhetik meg a résztvevők, s tekintettel a korábbi sikerre, a termelői mézek vásárát ezúttal is megtartjuk. Bőséges kínálat várható, s ami döntő: a vásárlók biztosan jó minőségű mézet kapnak. A mézes édességeken kívül propoliszt, méhpempőt valamint csapolt mézsört is árulnak.