Miamiban is táncolnak fonyódi DJ zenéire

Mindössze pár napja jelent meg az új száma fonyódi Zsiga Somának, de már a világ legnagyobb, elektronikus zenével foglalkozó gyűjtőoldalán a Top 100 között jelzik alkotását. A 18 éves fiú mindössze pár éve foglalkozik komolyabban a zenével, számait Miami és Hollandia népszerű klubjaiban játsszák.

– Új hangzást próbáltam ki. Ahogy én is, úgy a zeném is komolyodik, a progressive house irányzatot képviselem – mondta el Zsiga Soma. A május 24-én megjelent új zenéjéről több külföldi producertől is pozitív visszajelzést kapott.

– Úgy érzem, nagyobb lehetőségem van külföldön, mint itthon. Miami több klubjában továbbra is játsszák a zenémet, nagy örömömre Hollandiában is volt megjelenésem, egy Grammy-díjas producer Dj Chuckie kiadójánál – mondta el a fonyódi lemezlovas. Legújabb száma a világ legnagyobb, elektronikus zenével foglalkozó gyűjtőoldalának a top 100-as House listája 46. helyén áll. Megjegyezte: sikerének titka nem más, mint a zenei alázat, a kitartó munka és az örökös megújulás. Soma jelenleg stúdióját építi a fonyódi otthonában, a jövőben itt szeretne új zenéket komponálni.

Soma legfrissebb alkotását itt hallgathatjátok meg.