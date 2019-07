Millió búzaszem a rászorulókért

Tizenhárom somogyi helyszínen gyűjtik idén a magyarok kenyeréhez szükséges búzát.

A felajánlók Nagybajomban, Somogyváron, Kéthelyen, Ádándon, Nagyatádon, Porrogon, Bárdudvarnokon, Barcson, Somogyszobon, Tengődön, Somodorban, Látrányban és Szóládon adhatják le a gabonát egy-egy kijelölt helyszínen. A Magyarok Kenyere Program keretében a Kárpát-medence magyar lakta részein élő adományozók búzáját liszt és kenyér formájában osztják majd szét magyar gyermekeket segítő szervezetek között. Szabó Tamás, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) megyei elnöke szerint: a gazdák szívesen adakoznak, Somogyban az elmúlt évben körülbelül tíz tonna búza gyűlt össze.

– Nemcsak a mennyiség a fontos – fogalmazott Szabó Tamás. – Az lenne a jó, ha minél többen éreznék fontosnak ezt a programot. Ha valaki nem termel búzát, mert más növénnyel foglalkozik, de legalább egy zsákkal tudna venni és fel is ajánlaná, az is hatalmas segítség lenne. Az összegyűjtött búzát Somogy megye egyetlen malmában, Barcson őrlik majd meg. Természetesen ingyen és gyorsan vállalták ezt a feladatot. Összeöntő ünnepséget is szervezünk.

A somogyi gyűjtőpontokról tíz kilónyi búzát kérünk majd és ünnepélyesen augusztus 17-én, Igalban összeöntjük a szemeket. Szerencsére olyan mennyiség gyűlik össze országosan, hogy nekünk már nem kell elszállítanunk a lisztet a határon túli rászorulóknak, hanem a megyei gyermek, anya- és csecsemőotthonokba kerülnek a somogyi felajánlások – tette hozzá a MAGOSZ megyei elnöke.