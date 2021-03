Milliókat érnek ükapja arcvonásai

Ahogy fogy előlünk a jövendő, úgy értékelődik fel, s kap életünkben egyre nagyobb szerepet a múlt. Ezt vallja Hetesiné Villányi Éva is, aki Piacsek bácsi ükunokájaként egyre gyakrabban szeretné megállítani a tovaröppenő időt.

Tisztában van azzal, hogy ükapja, Piacsek Ferenc neve sokak számára ismeretlen, ám azért akadnak, akik tudják, hogy e horgas orrú, szakállas öregúr „a festők Szindbádjaként” emlegetett Rippl-Rónai József képeinek kedves alakja. A műveknek, amelyek egy-egy aukción akár 80-100 millió forintért cserélnek gazdát. Piacsek bácsi mindig szívesen látott vendég volt Ripplék Fő utcai házában, majd a Róma-hegyi villalakásban. Enteriőrképekre kívánkozó, karakteres vonásain túl – miközben újságot olvas, pohár vörösbor társaságában kvaterkázik a házigazdákkal, netán illatos pipafüstbe burkolózva, egy élet bölcsességével hívja elő emlékeit, kártyázik, teázik, vagy a jövőt tervezi –, Rippl-Rónai érdeke is ezt kívánta. Felesége, a bájosnak csöppet sem mondható Lazarine ugyanis csak franciául tudott, a mesternek pedig nem mindig volt kedve és türelme édes-ékes magyarra tanítani hitvesét. Ezért aztán kapva kapott az alkalmon, hiszen Piacsek Ferenc kiválóan beszélt franciául, így jobban mentek a „nyelvleckék”. Piacsek főerdésznek pedig sohasem volt nyűg hol magyarul, hol franciául szőni a szót, és ennek a ház asszonya kiváltképp örült; jóllehet: Lazarine – kinek belvárosi parfüméria őrzi a nevét – élete végére sem tanult meg igazán jól magyarul, és emiatt szomorú, elszigetelt napjai is bőven akadtak, ám a házastársi hűség nyelvét jól ismerte; elfogadta azt is, hogy férje életében nemcsak modellként van jelen Zorka…

– Családunkban sokszor szó esett Piacsek ükapámról, akit félig-meddig rokonság fűzött a mesterhez, hiszen Lajos öccsének volt az apósa. Anekdotázó kedvében édesapám gyakran emlegette 1835 és 1908 között élt anyai dédapját, aki egy örökül hagyott névjegykártya tanúsága szerint ts-sel írta a vezetéknevét, s akinek érkezését pávarikácsolás jelezte a Rippl-portán. Az sem véletlen, hogy édesapám is szerette a természetet, a fákat, az állatokat, így ő is dédapja hivatását választotta; erdész lett – mesélte a pénzügyi világban dolgozó Hetesiné Villányi Éva, akitől megtudtuk: sajnos egyetlen, Piacsek bácsit ábrázoló, sem másik Rippl-festmény nincs a birtokukban, ám egy barna tónusú fotóra felettébb büszke. Kaposszentbenedeki otthonuk fő helyén őrzik azt a felvételt, amelyet Kiszer Nándor budapesti, Nagymező utcai fotográfus készített a festőművész Piacsek bácsi olvassa a Magyarországot című képéről. Alatta pedig saját kézírásával ez áll: „Emlék az 1903. évi kollektív kiállításomról. Rippl-Rónai József.”

Villányi Jenő, a dédunoka néhány éve már feleségével és dédapjával közös sírban alussza örök álmát a kaposvári Keleti temetőben, ám még tőle hallottam: a családi legendárium kedélyes, közvetlen, humorral megáldott emberként őrizte meg Piacsek bácsi alakját, aki Kossuth-párti volt, és emiatt néha ugratták is. Villányi Jenő édesanyja, Martyn Mária gyakran emlegette az öreget, aki vincellért tartott, hogy kezelje a Rippl-birtok közeli szőlőültetvényt. Piacsek bácsinak igencsak ínyére volt a pincehideg nedű. Mivel gyakran érkeztek vendégek a présházhoz, amely alatt pince húzódott, csak annyit mondott leányának: „Süllyedj a föld alá!” Ő pedig fél szavakból is értette a célzást, és már indult is, hogy a csapra vert silleres hordóból újratöltse a kancsót.

Villányi Jenő szüleivel egy időben a Zárda utcában lakott, és a falakat több Rippl-Rónai-mű díszítette. A mestertől, illetve Lazarine-tól származtak, akinek Villányi Jenő édesapja fogta le a szemét…

A katonatiszt apa a frontra került, családja Ausztriába menekült, és csak jó háromnegyed év múltán térhetett haza. Távollétükben nyoma veszett mindenüknek. Egy ideig a Róma-hegyi villában laktak Lazarine-nél. Lazarine néni szeretni való asszony volt, aki párját „mon cher”-nek, vagyis kedvesemnek nevezte – emlékezett Villányi Jenő. Tőle ismerjük azt a történetet is, amelynek a „hegyi tanárként” emlegetett Martyn Róbert, Villányi Jenő keresztapja a szereplője. Ő is Lazarine-nél lakott, s egyszer nagyon megváratta a ház asszonyát, akinek villámokat szórt a tekintete: „Miket csinálni maga velem, nem tudni jönni, már kétszer szólni, leves kihűlni, én lenni éhes!” – ripakodott rá a légycsapójával hadonászva.

Hetesiné Villányi Éva eljátszott kedvünkért a gondolattal: mit tenne, ha most bekopogna ükapja. – Felvinném a Róma-hegyi villába – mondta. – Kérdezném ükanyámról, Rippl-Rónairól, és arról, megteremthető-e még valaha az az idill, amely azt a kort jellemezte.