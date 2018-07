Millióktól estek el a somogyi strandok

A júniusi esős, viharos időjárás miatt jóval kevesebben keresték fel a somogyi fürdőket és strandokat, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Volt olyan település, ahol 50 százalékkal csökkent a strand bevétele.

Csak júniusban 4000-rel kevesebb vendég érkezett a barcsi fürdőbe, mint egy évvel korábban – mondta Lipics István, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ műszaki főmérnöke. – Tavalyhoz képest ez 25 százalékos kiesést jelent, ami elég jelentős. Abban bízunk azonban, hogy júliusban és augusztusban több vendég érkezik majd hozzánk a környező településekről, Pécsről, a szomszédos Horvátországból és Verőcéből is – tette hozzá Lipics István.

Hasonló visszaesést tapasztaltak a csokonyavisontai fürdőben is. Idén júniusban csaknem 1500 vendéggel érkezett kevesebb, mint a korábbi években, ez nagyjából másfél-kétmilliós bevételkiesést jelent a fürdőnek – fogalmazott Katz Zoltán a Thermál-Fürdő Kft. Csokonyavisonta ügyvezető igazgatója, aki hozzátette: a májusi időjárás viszont kedvező volt, a jó idő miatt az átlagosnál jóval többen kerestek fel bennünket.

A kaposvári Virágfürdő forgalmának sem kedvezett a júniusi időjárás. Az előző hónapban a megszokottnál kevesebben érkeztek a fürdőbe, több meghirdetett programot is le kellett mondanunk – tájékoztatta szerkesztőségünket Vargáné Bíró Éva, a Kapos Holding Zrt. marketingvezetője.

De nemcsak a fürdők, hanem a balatoni strandok is megsínylették a júniusi viharos időjárást. – A balatonboglári Buborék Strandon – tavalyhoz képest – például 50 százalékkal esett vissza a forgalom a nyár első hónapjában – mondta el lapunknak Pajor János fürdővezető. – A rossz időben nem igazán jönnek a magyarok fürdeni, csak a németek, még most sem a legjobb az idő, így még mindig kevesen vannak a strandunkon – tette hozzá.

– Eddig nagyon nehéz a szezon – fogalmazott a siófoki Nagystrand műszaki vezető-helyettese. Szalai Imre elmondta: hétvégente általában kedvezőtlen volt az időjárás, ami miatt 12-15 ezerrel kevesebben keresték fel a strandot.

– Balatonfenyvesen nincsen fizetős strand, de itt is érzékeltük a visszaesést – mondta a település polgármestere, Lombár Gábor. – Kevesebb volt a parkoló autó, kevesebben álltak a büféknél is. Július elejétől augusztus 20-ig azonban – függetlenül attól, hogy milyen az idő – sokan lesznek Balatonfenyvesen, ez sokéves tapasztalat – tette hozzá Lombár Gábor.

Van azonban olyan fürdő is a megyében, ahol a júniusi időjárás miatt sincs ok panaszra. – Igalban ugyanis csaknem 23 ezer vendég fordult meg a nyár első hónapjában, ami nagyjából ugyanannyi, mint tavaly ugyanebben az időszakban – fogalmazott Gellért Attila az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője, aki bízik benne, hogy hasonlóan jó forgalma lesz a fürdőnek a nyári főszezonban is. – A magyar vendégek egyébként nagyon sokszor fizetnek SZÉP kártyával, de többen OEP által támogatott beutalóval is érkeznek hozzánk. A hazai vendégek mellett idén is nagyon sok külföldi keres fel bennünket – tette hozzá az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője.