Milliomossá vált a várdai gyilkos

Kártalanították a várdai rémet: a háromszoros gyilkosságért tényleges életfogytiglanra ítélt Pápics Ferenc jelentős összeget kapott az államtól, mert nem megfelelő körülmények között tartották a börtönben. Úgy tudjuk, a megítélt milliókat egy somogyjádi rokona kapta, az esetre falubeliek hívták fel a figyelmünket.

Hatalmas felháborodást váltott ki a faluban, hogy kártalanítást fizettek a várdai rémként hírhedtté vált férfinak a nem megfelelő börtönviszonyok miatt. Több somogyjádival is beszéltünk az ügyről. Úgy tudják, hogy Pápics a börtönből egy rokonának utalta el a pénzt. Többen kifogásolják a rokon életmódját, mondván könnyen él a kapott összegből, azonban mások azt mondták: a felháborodásuk nem a rokon személyének szól, hanem annak, hogy a rablógyilkosság után érdemtelenül jár pénz az elkövetőnek, hiszen mások egész életükben keményen dolgoznak, de mégsem keresnek ennyit. A faluban több millió forintról beszélnek.

Megkerestük a Szegedi Törvényszék sajtóosztályát, miután értesüléseink szerint Pápics Ferenc a szegedi Csillagbörtönben ül. A konkrét ügyben nem állt módjukban tájékoztatást adni sem az eljárásról, sem az abban esetlegesen megállapított kártalanítás összegéről.

2017. január 1-től több jogszabály megváltozott, melyek lehetővé teszik az elhelyezési körülmények miatti panasz és kártalanítás lefolytatását a magyar jogrendszerben is, az erről szóló tájékoztatás szerepel az Országos Büntetés-végrehajtás honlapján. Az elítélt jogosult a bv-intézeten keresztül a büntetés-végrehajtási bírónál kérni a kártalanítását. Főként a jogszabályban meghatározott élettér hiánya és egyéb hátrányos elhelyezési körülmények miatt teszik ezt a rabok. Amennyiben a büntetés-végrehajtási bíró a beadványt megalapozottnak találja, a vonatkozó időszakra naponként 1200 és 1600 forint közötti összeget határoz meg.

Az összegből levonható az elítélt korábbi sértetteinek kárigénye, azonban ha nincs ilyen, akkor a fogvatartottat illeti a pénz, felelte érdeklődésünkre Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője. Hozzátette: a kaposvári börtönben sem ritka a kártalanítási kérelem, de mégsem annyira gyakori, mint az ország más börtöneiben, mert Kaposváron kevesebben töltik le a jogerős büntetésüket.

Bogárra vadásznak az elítéltek

Ha hat négyzetméternél kevesebb légköbméternyi élettér jut a raboknak, már perelnek, holott néhányan otthon is sanyarú körülmények között élnek, mondta el nekünk egy volt börtönőr, aki részben azért váltott szakmát, mert sokallta a hasonló eseteket. Azt mesélte, hogy az őröknek arra is vigyázniuk kell, nehogy egy bogarat fogjon a fogvatartott, mert mondhatja azt, hogy az ételben találta, és ez már lehet ürügy egy kártalanítási kérelemre. Olyan is előfordult a praxisában, hogy egy rab térdre vetette magát több őr előtt. A jelenetet rögzítette a biztonsági kamera, ám a hangot nem, így az érintett foglároknak egymást kellett tisztázniuk, hogy nem erőszakoskodtak a rabbal.