Milliós eszközök segítik a kórház munkáját és a páciensek kényelmét

Motort, hidraulikus fürdető ágyat és betegmozgató lepedőket ajánlott fel a Videoton kaposvári tagvállalata a kaposvári és a marcali kórháznak. A közel négy millió forint értékű eszközöket hétfő délelőtt vehették át az intézmények vezetői a kaposvári kórházban.

Fábián Balázs, a Videoton kaposvári tagvállalatának ügyvezetője elmondta: a kaposvári és a marcali kórház támogatása fontos a Videoton számára, hiszen Somogyban, ebben a két városban van telephelyük. Hozzátette: olyan eszközökkel segítették az intézményeket, amelyeket a kórházak mindennap használni tudnak.

Pálca Levente, a Videoton kaposvári tagvállalatának ügyvezetője úgy fogalmazott: a most átadott eszközökkel emelkedett a betegellátás színvonala. A vállalat és a kórház között szoros a kapcsolat, így a cég számára természetes, hogy segíti az intézményt, mikor annak erőforrásait a vírus elleni küzdelemre kell összpontosítania – tette hozzá.

Füle Attila, a marcali kórház telephelyvezető-főorvosa kiemelte: az alulfinanszírozott egészségügyben minden támogatásnak jelentősége van. Marcaliban nagyon sok krónikus beteget ápolnak, a gondozásuk nem egyszerű feladat, ezért szükségesek a modern eszközök.

Kényelmesen fürdethetik a fekvő betegeket

Papp Erzsébet, a Kaposi Mór Oktató Kórház orvosigazgatója elmondta: a Videotontól kapott motort a központi műtőben használják majd. – Több osztály munkáját segíti az új motor – fogalmazott . – A sebészetet, a traumatológiát, az ortopédiát, de akár a nőgyógyászatot is, hiszen a motort több eszközben is lehet működtetni. A napi használat miatt hamar meghibásodnak, gyakori javítást igényelnek, ezért a pótlásukra folyamatosan szükség van. A fürdetőkocsi is hatalmas segítség a kórháznak. Akik ugyanis nem képesek arra, hogy felkeljenek és tisztálkodjanak, azokat ennek segítségével fekve is meg tudnak fürdetni. A betegemelő lepedővel pedig lehetőség van arra, hogy a beteget egyik ágyról a másikra, vagy egy vizsgálóasztalról a műtőágyra át lehessen csúsztatni. Így nem kell a betegnek a kezét és a lábát megfogni, hanem kényelmesebben lehet mozgatni – tette hozzá Papp Erzsébet.