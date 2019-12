Minden napra jut egy menyegző

Minden napra jut egy házasság Kaposváron. Az önkormányzat adatai szerint november közepéig 332 polgári szertartásnál működtek közre az anyakönyvvezetők, de év végéig még harminc pár mondja ki a boldogító igent. Jövőre pedig már félszáz esküvőt regisztráltak.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

Rekordot döntött idén az esküvők száma a megyeszékhelyen. 2014-hez képest nyolcvannal többen gondolták úgy, hogy összeházasodnak. A statisztikából kiderül, hogy évről évre egyre többen kötik össze életüket. A házasulandóknak csak a fele választja a szombati esküvőt, sokan hétköznap mondják ki az igent.

Az egyik belvárosi étterem tulajdonosa, Járfás Rózsa viszont azt tapasztalja; míg a korábbi években pénteken is tartottak lakodalmat, addig az idén szinte csak szombaton. – Minden hétvégén dolgoztunk – mondta. – Áprilisban kezdődött a szezon és még december elején is tartottak nálunk lakodalmat. Már nem ragaszkodnak az emberek a nyári esküvőkhöz, szívesen választják a kora őszi hónapokat és egyre divatosabb a téli esküvő is. A párok zömmel a tradicionális ételeket választották. Jövőre már csak októberben van két szabad hétvégénk. Két sláger dátum is van, az egyik az augusztus 8., a másik pedig október 10. E két napra óriási volt az érdeklődés.

Az ékszerboltok forgalma is megérzi a házasulási kedvet. Vörös Miklósné, a Belvárosi Óra-Ékszer Szalon alkalmazottja lapunknak elmondta: a párok több mint 100 karikagyűrű közül választhatnak. Sokan keresik a sima, egyszerű ékszereket, de népszerű a fehér és a sárga- arany kombinációval készült gyűrű és a klasszikus egyköves is. Utóbbit általában cirkóniakővel vagy gyémánttal díszítik. Az egyik újdonság az ujjlenyomatos gyűrű, ami úgy készül, hogy a levett ujjlenyomatot lekicsinyítik és belegravírozzák az ékszerbe. Tapasztaltaik szerint a párok fele-fele arányban választják a vastagabb és a vékonyabb gyűrűket. A legolcsóbb karikagyűrű párban százezer forintba, míg a legdrágább félmillióba kerül. Átlagosan azonban két-háromszázezer forintért vásárolnak a párok.

Divat a pasztell

Kőszeginé Törköly Ágnes, esküvői ruhaszalon-tulajdonos szerint a menyasszonyok követik a divatot. Kedvelt a csipkés ruha és azok kombinációi, de a tüll is keresett. A hagyományos fehér szín mellett egyre többször választják a krém- és a pasztellszínű menyasszonyi ruhát is.