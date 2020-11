Minden ötlet megvalósítható némi segítséggel

Egymás után villantak fel a versenyzők az online térben. A Szent István Egyetem (SZIE) Kaposvári Campusa és az INPUT Program második ízben rendezte meg az Innovációs és Tudástranszfer Iroda közreműködésével a Start Your Business – Vállalkozói kurzus és ötletversenyt.

Tizenegy csapat mérette meg magát a versenyen, három percben kellett innovatív ötletüket bemutatniuk. Kovács Melinda, a campus főigazgatója köszöntőjében elmondta: napjainkban egyre többen választják a vállalkozói létet, a fiatalok már tanulmányiak alatt próbálják ötleteiket megvalósítani. – Mi azt valljuk, hogy a vállalkozói attitűd tanulható és abban próbálunk segíteni, hogy tudással, kompetenciákkal vértezzük fel hallgatóinkat segítve elindulásukat – tette hozzá a főigazgató.

– A kurzus célja, hogy elősegítse a vállalkozói szemlélet kialakulását, az innovatív ötletek generálását helyi vállalkozók, szakemberek mentorként történő bevonásával – mondta el Gyarmati Tünde, a SZIE Kaposvári Campusán működő Innovációs és Tudástranszfer Iroda igazgatója. Hozzátette: a versenyen a karok hallgatói mellett az egyetemi polgár kategóriában dolgozók, oktatók mutatták be programjukat. – A kidolgozott projektötletek között találhatunk tőzsdei elemző alkalmazást, interaktív társasjátékot és a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló applikációt is – mondta el Kovács Márton, start up koordinátor. Hozzátette: a szakmai zsűri egy online pontozó rendszerben értékeli a prezentált munkákat. Bíznak abban, hogy a térség legnagyobb innovációs versenyévé válik a campus ötletversenye.

Önetető kamerával

Rózsa Dorottya takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöknek szakon tanul Kaposváron. Először indult a Start up versenyen, az ötletet saját kutyája, a menhelyről hozott Jessie adta. – Egy DogGo szolgáltatást fejlesztettem ki, amelynek az a lényege, hogy kamerával ellátott önetetőt vinnénk ki a gazdiknak, hogy ha el kell menniük otthonról, akkor mobiltelefonukkal ellenőrizni tudják kedvencüket és a táplálásuk is biztosított lenne– sorolta a hallgató. Hozzátette: így nem kellene panzióba vinni vagy másra bízni az állatot, maradhatna otthonában. A drága önetetőt bérleti díjért adnák oda, amelyet egy biciklis futár házhoz vinné. Csaknem háromszázan töltötték ki kérdőívüket, jelenleg a honlapon és a marketing stratégián dolgozik.