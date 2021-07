Mindenki játszóteret szeretne, de nem mindegy milyet

Országszerte egyre nagyobb az igény a közösségi játszóterekre, melyeken több korosztály is találhat kikapcsolódási és mozgási lehetőséget. Azonban egy új felmérés szerint a magyarok háromnegyede nem találkozott még olyan játszótérrel, ahol ép és fogyatékkal élő gyermekek együtt játszhattak volna.

A megkérdezettek több mint fele jobban felszerelt játszótereket szeretne a lakóhelyéhez közel – derült ki egy játszóterek, kertek, közterek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó cég ezerfős, reprezentatív kutatásából. Különösen a községekben élők körében nőtt meg az igény a jobban felszerelt játszóterek iránt, tekintve, hogy a kistelepüléseken az emberek 27 százaléka még mindig régebbi típusú játszóterekre kényszerül járni. A kistelepüléseken élők 81 százaléka nem találkozott még fogyatékkal élők számára is használható játékokkal, pedig 65 százalékuk szerint szükség lenne integrált, közösségi játszótérre a lakóhelyük környékén.

Somogyban csak a megyeszékhelyen van lehetőség arra, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek is önfeledten játszhassanak egy játszótéren. Tavaly a Színház parkban megépült Kaposvár első közterületi akadálymentes, befogadó játszótere a Szerencsejáték Zrt. 40 millió forintos támogatásából. A másik hasonló játszóteret a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete avatta fel a Béke utcai telephelyükön.

– Fontos, hogy az ép és a fogyatékkal élő gyermekek együtt tudjanak felnőni és játszani, mert ismert, hogy az integrációt kisgyermekkorban kell elkezdeni – mondta Hegedüs Lajos, az egyesület elnöke. – A mi játszóterünk nyitott, így a környékbeli ép gyermekek is bejöhetnek és be is jönnek hozzánk.

Van itt forgóhinta, amibe kerekesszékkel is be lehet ülni, hálós és zenélő hinták – mindez úgy kialakítva, hogy mindenkinek ugyanazt az élményt adja. Az eszközök leesés és ütésgátló burkolatokkal felszereltek az előírások szerint. Az intézményben 110 és 120 közötti fogyatékossággal élő gyermek fordul meg naponta. A szülők fejlesztőiskolába, -óvodába hozzák, illetve az egyesületi autóval a megye minden pontjáról szállítják ide a gyermekeket.

A napközi egész nyáron működik azoknak a szülőknek, akik nem tudnak egyedül maradni a gyermekeikkel. A játékokat uniós támogatásból szerezték be 4,4 millió forintért, és az egyesület kétmillió forintot költött a tereprendezésre. Hegedüs Lajos számításai szerint egy hasonló játszótér 5-6 millió forintba kerülhet annak, aki ilyet szeretne létesíteni.

Néhány kisközségben csak félóra alatt lehet eljutni egy játszótérre

A kutatás arra is rávilágított, hogy az emberek csak közepesen elégedettek a környezetükben lévő játszóterekkel. A legtöbben a padokat, az árnyékos pihenőhelyeket, illetve a mosdókat hiányolják. Az alapvető szükségleteken túl az integrált játékokra és a szabadtéri fitneszeszközökre lenne a legnagyobb igény. A felmérésből az is kiderül, hogy az emberek szeretnék, hogy a játszótér közösségi térként is funkcionáljon, ahol gyerek és felnőtt együtt pihenhet, edzhet vagy játszhat. A fiatalok körében (18–39 év közöttiek) nagy kedvenc a szabadtéri fitneszpark, ami a Covid alatt sokaknak az egyetlen lehetőséget biztosította a mozgásra. A szerencséseknek a lakóhelyüktől számított 5-15 percen belül elérhető valamilyen játszótér, de itt is a kistelepüléseken, községekben élőknek nehezebb: náluk ez a szám inkább a 30 perces táv felé mozdul.