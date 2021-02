Mindenkit próbára tesz a kutya hideg ezekben a napokban

A meteorológiai szolgálat megyénkre is másodfokú riasztást adott ki a hidegbetörés miatt. A közutasok már az éjjel elkezdték a megelőző síkosságmentesítést, 430 tonna sót szórták ki megyénk útjain.

Kaposváron az erős szél csütörtökön egy fát csavart ki, Nagyatádon tetőt bontott.

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint a télies időjárási viszonyok a somogyi autóbuszos közlekedésben jelentősebb fennakadásokat nem okoztak. A téli útviszonyok miatt csak az 5.29-kor Pusztaszemesről Siófokra és visszafelé, Siófokról 6.25-kor Pusztaszemesre közlekedő járat nem tudott elindulni. Az utasokat a párhuzamosan közlekedő másik járatokkal szállították el.

Somogyban még szerdán éjjel kezdett havazni, 2-3 centi hó hullott. A Magyar Közút az éjszaka 34 kombinált munkagépet indított útnak, s összesen 46 mérnökségi dolgozó végzett megelőző síkosságmentesítési feladatot. Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető közölte: 430 tonna útszóró sót és 22 ezer liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki a megye közúthálózatára. Az éjszaka valamennyi kezelésükben lévő útszakaszon legalább kétszer jártak a munkagépek, csütörtökön délelőtt 21 gép folytatta a síkosságmentesítést.

– Rutinosak a sofőreink, de a szokásosnál 20 perccel hamarabb indultak hajnalban – mondta Bődör József, a kaposvári Pannon Mentő ügyvezető igazgatója. – Síkos, jeges utakra számítottak, de mindenhova biztonságosan megérkeztek. Az első csapat Kaposvárról ment a dél-somogyi településekre, s a betegeket művesekezelésre vitték a megyeszékhelyre, Nagykanizsára, illetve Szigetvárra.

A somogyi vasútvonalakon a vonatok menetrend szerint közlekedtek, a hajnali órákban is pontosak voltak. A MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága érdeklődésünkre közölte: a téli forgalomra felkészülés során a vasúttársaság még ősszel ellenőrizte a váltóberendezéseket és a felső vezetékeket. Beszerezték a váltók hó- és jégmentesítésére, a felüljárók, peronok takarítására, csúszásmentesítésére szükséges mennyiségű váltókenőanyagot, jégmentesítő folyadékot, fagyállót, illetve homokot. S biztosítják a kézi szerszámokat, így többek közt a seprűket, jégkaparókat és a lapátokat is. A hóeltakarító gépek – hóeke, hóolvasztó – karbantartása, ellenőrzése is megtörtént. – A MÁV-Start a vonatok megfelelő fűtésére, illetve műszaki állapotára kiemelt figyelmet fordít – tájékoztatott az állami vasúttársaság.

Az állatokra is oda kell figyelni az extrém hideg időben. Boncz Edit, a Kutyatár Egyesület elnöke elmondta: csak azt tudja tanácsolni, amit a korábbi években is. Olyan szigetelt ólat kell biztosítani a kutyáknak, melyet a leheletükkel megfelelő hőmérsékleten tudnak tartani.

– A kutya ugyanúgy ki tud hűlni, mint az ember – hangsúlyozta Boncz Edit. – Ha semmilyen védett helyre nem tudnak behúzódni, akkor pár nap alatt megfagyhatnak. Fontos, hogy olyan fekhelyet készítsünk a kutyának, ami jól szigetelt, az ajtaján pedig van egy hőfüggöny, vastagabb textil anyag.

– Télen pluszételt is muszáj adni a kutyáknak azért, hogy megfelelő kondíciójuk legyen – tette hozzá. – Inniuk is többször kell, érdemes langyos vizet adni nekik, az ugyanis lassabban fagy be és elkerülhetőek a légúti megbetegedések is.

Fotó: Lang Róbert