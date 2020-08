Mindennapi küzdelem az özönvíz: sok az anyagi kár az árvíz után

A Dél-Somogyra zúdult júliusi özönvíz utakat mosott el és két hidat is tönkre tett. A pontos kárfelmérés még tart, Segesd térségében több vállalkozásnak gondot okoz az útlezárások miatti kényszerkerülő.

– A munkásainkat szállító autóbusz alkalmanként csaknem 40 kilométeres kerülőutat tesz most meg – mondta Tallián Attila, a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezető igazgatója. – A 68-as számú főút Segesd és Böhönye közötti szakaszán az áradás miatt elrendelt útzár okozza számunkra a legnagyobb gondot. Nagyon várjuk, hogy minél hamarabb helyreálljon a megszokott forgalmi rend. A nagyatádi, az ötvöskónyi, a somogyszobi, a lábodi és a kutasi dolgozókat naponta hozzuk a céghez, de a kényszerkerülő az alapanyagot beszállító, illetve a készterméket külföldre fuvarozó kamionokat is érintik. A plusz kilométerek több millió forint többletkiadást jelenthetnek. S nem csak minket, hanem szerintem több környékbeli vállalkozást is érint a közlekedési probléma.

Pécsi Norbert, a Magyar Közút szóvivője kérdésünkre hétfőn közölte: 68-as főút Nagyatád és Böhönye között több helyen is le van még zárva. A 35-ös és 40-es kilométer között Nagyatád elkerülő szakaszán, illetve az 52-es és az 57-es kilométer között Segesd és Böhönye közötti szakaszon nem lehet közlekedni. Segesdnél, az 50-es és 51-es kilométer között hasonló okok miatt csak egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

– A pontos kárfelmérés jelenleg is tart ezeken a helyszíneken – tájékoztatott Pécsi Norbert. – Szakembereink folyamatosan keresik a lehetséges megoldásokat, hogy minél előbb megszüntethessük a 68-as főúton jelenleg fennálló helyzetet. Az eddigi munkákat nagymértékben hátráltatta, hogy olyan magasan volt például a hídkárosodásban érintett szakaszon a megáradt patak vízszintje, nem fértünk hozzá megfelelően a megrongálódott hídhoz. Azt is fontos megjegyezni: a helyszínen rekedt gépkocsikat ki is kellett emelnie és elszállítania a katasztrófavédelem szakembereinek.

Pécsi Norbert az útkárokkal kapcsolatban kifejtette: technológusukkal meghatározták a szükséges beavatkozásokat. Ennek eredményeként a múlt hét második felében megkezdték a 68-as főút 50-es kilométerének környezetében a földmű és pályaszerkezet helyreállítását. A 61-es főút Böhönye és Terebezdpuszta közötti szakaszán keletkezett károsodást külső vállalkozó igénybevételével állíttatják helyre. Ennek versenyeztetése még tart. A 6805 jelű Marcali-Galambok összekötő úton, Kisviden az út károsodását ideiglenes pályaszerkezettel javították.

Kényszerkerülőn jutnak el a nagyobb cégekhez az alapanyagok és a dolgozók

Még nem tudják, mikor állíthatják majd helyre a hidakat

A Nemesdéd-Miháld összekötő úton a Zala-somogyi határhídnál, Varászlón ugyancsak ideiglenes jelleggel javították a pályaszerkezetet. A Magyar Közút szóvivője megkeresésünkre azt is közölte: a nagyobb mértékű, hidakon keletkezett károk kapcsán – 68-as főúton Nagyatádnál és Segesdnél – folyamatban van a szakértői vélemény elkészítése, de a vízállás ott is akadályozza az állapotfelvételt. Jelenleg még nem áll rendelkezésükre pontos információ utóbbi károk helyreállításának ütemezésére, mivel ahhoz több vizsgálatra és adatra van szükségük az utak, hidak állapotát illetően.

– Csak az alapján lehet egyáltalán megtervezni a szükséges beavatkozásokat – tudtuk meg. – Amint megszületik a döntés a helyreállítás időtartamáról és pontos ütemezéséről, tájékoztatják a közlekedőket. Jelenleg is zajlik a terelőútvonal kitáblázásának megtervezése és a szükséges táblák gyártása is.