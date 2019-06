Nagy port kavart az a múlt heti eset, amikor egy állatkerti látogató agyonütött egy teknőst Budapesten. A nő azzal indokolta tettét, hogy fel akarta magára hívni a figyelmet. Az állatvédők szerint nagy a baj, szinte mindennapossá váltak az állatkínzások, a menhelyek pedig tömve vannak.

– Teljesen felháborított az eset, az ember azt gondolná, valaki azért megy állatkertbe, mert szereti az állatokat – mondta el Boncz Edit. A Kutyatár Egyesület vezetője hozzátette: nap mint nap szembesülnek olyan esetekkel, amikor élőlényeket kínoznak, bántalmaznak.

– Olyan ijesztő ez az érzelmi nihil, hogyan képesek egy kiszolgáltatott állattal ilyet tenni – jegyezte meg Boncz Edit. Véleménye szerint már gyermekkorban el kell kezdeni az állatok szeretetére nevelést, de sokszor a családban nem alakítanak ki olyan érzékenységet irántuk, amely fontos lenne. A nagy melegben szinte napi szinten találkoznak nem megfelelően tartott állatokkal.

– Kánikulában árnyékmentesen környezetben kikötött víz nélküli kutyák tömkelegét hozzuk el. De volt olyan eset is, mikor benőtt bálakötöző madzag volt az eb nyakán, vagy éppen meglőtték – sorolta a szomorú eseteket az állatvédő.

Lovak, kecskék, juhok, macskák, kutyák, szamár és szarvasmarha borjak is vannak a Dharma Lómenhelyen. Czinkóczky Csaba Törekiben egy 40 hektáros területen gondoz nyolcvan mentett állatot.

– Minden állatnak külön története van, próbáljuk az állomány számot tartani, de nem könnyű, nagyon sok hívást kapunk – jegyezte meg Czinkóczky Csaba. Hozzátette: amennyire rosszul élnek egyes kistelepülésen az állatok, annyira az emberek is, őket is lehetne menteni szörnyű sorsukból.

– A pajta és a ház között sokszor nincs különbség. A kecskéink étel, víz nélkül éltek egy szeméthalom közepén, mikor elhoztuk az állatokat – mondta el a lómenhely tulajdonosa. Véleménye szerint szigorú szabályozásra lenne szükség, hogy a hatóság büntetéssel válaszoljon az állatkínzást elkövetőinek. Egész évben táborokat szerveznek magyar és külföldi fiataloknak, ahol az állatok szeretetére nevelnek és gondozásukkal ismertetik meg őket.