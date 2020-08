Mindörökké Balaton!

Mi, akik itt élünk, elfogultak vagyunk e csodás nemzeti kincsünkkel. Nekünk a Balaton a Riviéra! Az volt, az is marad! Imádjuk, amikor lágyan simogat, amikor a színét változtatja, amikor a mással összetéveszthetetlen balatoni szellő játszik a habjain, s amikor a hegyek fölött nyugovóra kíséri a napot. Szeretjük akkor is, amikor hullámait a partnak feszíti, mert tudjuk: értünk haragszik, s nem ellenünk.

Ha néha-néha haragszik is hullámverésével, értünk haragszik

A mi Balatonunk rejtély és csoda. Még a területét is titkolja. A szakértők szerint alacsony vízállásnál 595, magasabbnál pedig 610 négyzetkilométer. A vize is egyedi, más, mint európai társaié. Gazdag szulfátokban, alkáli-födémes. A vízben lévő magnézium és kalcium miatt nyugtatólag hat az idegrendszerre. Szóval hígított ásványvíz! És még sorolhatnánk! Máig vita a neve eredete, a rómaiak is ismerték, voltak akik lecsapolták volna, míg mások a vízrendezésével voltak elfoglalva. Az igazi fürdőkultúrát a vasút, majd a busz hozta, a mai békétlenkedőket pedig az autó. Sok minden történt itt! S mindennek tanúja a Balaton! Túlélte az államosítást, a tömeges üdültetést, aztán a privatizációt, a befektetés és fejlesztés nélküli nyerészkedés időszakát, miközben maga nem változott: az ide érkezőknek kikapcsolódást, az itt élőknek megélhetést jelent.

Most meg itt vannak a mai „megmentők”, a megóvók a legutóbbi időkig a lepusztulást végignéző (előidéző?) egykori és mai politikusok, hogy politikai pótcselekvés színterévé, eszközzé változtassák a mi tengerünket. Nélkülünk, de állítólag értünk!? Aláírást gyűjtenek, éhségsztrájkot folytatnak, tüntetéseket szerveznek, de egyaránt nem értik, miért is vált haragossá a Balaton! Eszükbe sem jut, hogy a mi Balatonunk „tudja”, kik, mikor és mit tettek vagy nem tettek vele. A Balaton tudja, hogy a partját saját villájukhoz lekerítők követelik a tévéműsorokban a leghangosabban a szabad bejárást, hogy helyismeret nélküli „megmentők” szabadstrandokon követelik – az elmúlt években modernizált, felújított – szabadstrandokat. A Balaton tudja, hogy mikor drága, s mikor csak terjesztik róla, s hogy mikor csak eszköz, és mikor csak népszerűségvadász hivatkozás.

Mert a Balaton pontosan tudja: valóban szeretik vagy csak szeretnék!