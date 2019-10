Miniszteri dicséretet és jubileumi díszoklevelet is kaptak

Nem csupán a település ezeréves fennállását ünnepelték a közelmúltban Csurgón, de a helyi szépkorúak közössége is fontos jubileumhoz érkezett: éppen harminc esztendeje jött létre az Őszirózsa Nyugdíjas Klub Gáspár Győzőné vezetésével.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A szervezet közelmúltban megtartott rendezvényén az alapítók méltatása mellett elismeréssel szóltak az egyesületet másfél évtizedig irányító Borsos József munkájáról, valamint számvetést készítettek az elért eredményekről is. Ennek kapcsán nem kis büszkeséggel szóltak énekkaruk tevékenységéről, amely számos megyei, regionális és országos megmérettetésen öregbítette a város hírnevét, de a horvátországi fellépésével is méltán vívott ki elismerést. A klub Balogh Csaba vezetésével a mai napig rendszeres szereplője a város életének, és a különböző fesztiváloknak, de a megyei nyugdíjas szövetség rendezvényeinek is állandó részvevője. Közösségi munkájukat Füstös János polgármester millenniumi díszoklevéllel és emlékéremmel ismerte el.

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 1989 őszén alakult meg 40 csurgói időssel. Az első vezető Gáspár Győzőné, Edit volt, kinek kezdeti alapító munkáját Pallag Katalin, Gál Gyuláné és Bihariné Asbóth Emőke is sokban segítették.

1992-ben a klubtagok Borsos Józsefet választották meg elnöküknek, aki 2007-ig látta el a vezetői feladatokat. Ezen időszak alatt a klub tagsága számtalan rendezvényen, találkozón is nagy sikerrel szerepelt és lépett fel. Munkájuk elismeréseként Csurgó Város Nívó díja kitüntetésben részesültek. 2007. december 1-től Balogh Csabát választották meg a elnöknek.

Vezetése alatt a tagság különböző regionális és megyei, valamint országos megmérettetésen szerepelt, ahonnét számtalan dobogós helyezéssel térhettek haza. A legrangosabb kitüntetést 2016-ban, Harkányban kapták meg, ahol az Országos Ki mit tud?-on ének produkciójukkal Arany minősítést szereztek. Ugyancsak 2016-ban Miniszteri elismerésben részesültek, ami nagy megtiszteltetés volt a tagság számára. Csurgó város rendezvényein is, úgymint a Csuszafesztivál, Őszi fesztivál is többször első helyezést és különdíjakat vehettek át. 2018-ban, Csurgó képviseletében részt vettek Horvátországban a szentgyörgyvári Pogácsa és falvédő fesztiválon, ahol színpompás bemutatójukkal tovább öregbítették városunk jó hírnevét.

Az idén szeptember 14-én, éppen a klub fennállásának 30. évfordulóján vehették át a város által adományozott Millenniumi díszoklevelet és emlékérmet. Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub fontos baráti kapcsolatokat ápol a környező térség nyugdíjas szervezeteivel és klubjaival. Rendszeresen részt vesznek különböző programokon, találkozón, és mindig szeretettel hívják és várják vissza a partner szervezetek tagjait is saját rendezvényeikre.