Mint a gombák, úgy nőnek a mini bölcsődék

– Tavaly októberben kezdtük meg az óvoda korszerűsítését, valamint egy mini bölcsőde kialakítását – mondta el Salamon Gyula. Szenna polgármestere hozzátette: önerő és Top–os forrás segítségével egy hét férőhelyes bölcsődét alakítanak ki a településen.

– Régi álmunk válik valóra, nagy igény volt már a szülők részéről egy bölcsőde kialakítására. Célunk, hogy a 21. századi épületben magas színvonalon biztosítjuk a gyerekek nevelését a közintézményben – jegyezte meg Salamon Gyula. A tervek szerint tavasszal vehetik birtokba a gyerekek az intézményt.

– Tavaly augusztusban alakítottunk ki egy mini bölcsődét az óvodában – mondta el Sudár Zoltán. Mezőcsokonya polgármestere hozzátette: hét gyermekre van engedély az intézményben, sajnos volt már akit el kellett utasítani, mert telt ház van náluk.

– Szeretnénk létrehozni egy új kétcsoportos bölcsődét, hogy a helyi és környékbeli gyerekek elhelyezését biztosítani tudjuk. Március 18–áig van lehetőség pályázni – tette hozzá a polgármester.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága megkeresésünkre azt közölre: 2010 óta több mint másfélszeresére nőtt a férőhelyek száma, jelentősen emelkedett a bölcsődei dolgozók bére és az önkormányzatok számára is nagyobb összeg áll rendelkezésre a bölcsődék működtetésére. Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a közelmúltban jelentette be, hogy jövő év végére minden településen, ahol legalább 40, három év alatti gyermek él, vagy öt olyan család, ahol igénylik a szülők a bölcsődét, az önkormányzatoknak létre kell hozni az intézményt. A feladathoz a kormány a forrásokat is biztosítja.