Missziójuk, hogy átadják a tudás, a felfedezés örömét

Kaposváron a magyar tudományos élet színe-java megfordult a Somogy Megyei TIT-nél három évtized alatt. Köztük a megyeszékhely szülötte Buzsáki György, a legtöbbet idézett magyar nyelvű kutató, aki jelenleg az USA-ban él. A Somogy Megyei TIT felkérésére tartott előadást, amelynek kapcsán a Kaposvári Egyetem tiszteletbeli díszdoktorrá avatta. A világhírű agykutató így fogalmazta meg látogatásának tapasztalatait: „A felfedezések ereje a mások általi megismerésben, megértésben rejlik. A TIT ebben a misszióban tölt be pótolhatatlan szerepet.”

Vendégül látták az akadémiai elnökök közül Szentágothai Jánost, Glatz Ferencet, Pálinkás Józsefet, több mint tíz minisztert, valamint a japán és a kínai nagykövetet. A közönség találkozhatott Hámori József akadémikussal, az országos TIT elnökével. A nyelvművelő Grétsy László volt az egyik legtöbbet meghívott előadó, de szerepelt itt Bánffy György színész, Jókai Anna, aki a somogyi TIT konferenciáján olvasta fel először a Magzat imája című versét. A Test és lélek sorozat következő vendége Bereczkei Tamás kiváló tudós lesz, aki rendszeres előadója a sorozatnak.

– Nagy neveket, kiváló előadókat sikerült megnyerni – vette számba az eltelt éveket Horváth László Árpád, a Somogy Megyei TIT elnöke. A Sikeres magyarok című sorozat keretében tartott előadást Jaksity György közgazdász, és a Csokonyavisontán született Kósa Erika, aki az ország egyik legsikeresebb üzletasszonya. Legutóbb Varga László, kaposvári megyéspüspökkel találkozhattak az érdeklődők.

A TIT irodalmi kávéház rendezvénysorozat idei évadának első fellépője Pápai Erika színművész volt. Több mint fél évtized alatt a helyi és az országos művészeti élet kiemelkedő alakjai szerepeltek itt. Tavaly a legnagyobb sikert Scherer Péter és Beck Zoltán aratta. Decemberben a Kultúr Találka együttes ad adventi koncertet, melyet Mucsi Zoltán januári fellépése követ. A Világszínpad Bt. Svindli cirkusz című előadása és Sarkadi-Kiss János előadó estjét követően a programsorozat Mihályfalvi László tanár költészetnapi előadásával zárul.

SMS-ben szavazhatnak a TIT-re a támogatók

Az idén 17 esztendős Prima Primissima díj évről évre a kiemelkedő teljesítmények elismerése, jelöltjei példaértékűt alkottak a művészet, illetve a tudomány területén. Közülük titkos szavazással választják ki a Primissimákat, és a közönség SMS-szavazati alapján ítélik oda a közönségdíjat. A somogyi TIT is úttörő szerepet játszott a nyelvoktatásban: több mint 30 ezer ember nyelvvizsgáját szervezték meg három évtized alatt. A világnyelvek mellett horvát nyelvet is oktattak. A felnőttképzés Kaposváron iskolarendszerű felnőttoktatással egészült ki. A legnagyobb létszáma a TIT Alapítványi Iskolának 2300 fő volt. A Somogy Megyei Ismeretterjesztő Társulat jövőre ünnepli 1990-es alapításának 30. évfordulóját, amire emlékülést is terveznek.