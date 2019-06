MMM: azt a polgármesterjelöltet is támogatják, aki nem akarja

Kenéz István, Lengyel Róbert, Sütő László és Takács József. Nemcsak az a közös bennük, hogy valamennyien somogyi polgármesterek, hanem az is, hogy az őszi választáson támogatja őket a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM).

Ez szerepel a szervezet honlapján az általunk ismert verzióban. Ott van még Kaposvár is, de név egyelőre ott nem szerepel. Alkalmasság ide, alkalmasság oda, kötve hisszük, hogy azt Szita Károlynak tartogatják.

Lengyel Róbert alapító atyja és elnökségi tagja a mozgalomnak. Amikor kérdeztük, Márki-Zay Péterhez, a szervezet elnökéhez irányított bennünket. Sütő László, Marcali független polgármestere, a Marcali az Otthonunk Egyesület polgármester-jelöltje elmondta: korábban megkeresték az MMM, hogy támogatnák újra jelölését. – Azt mondtam, hogy nálunk egy független egyesület, a Marcali az Otthonunk Egyesület jelöl engem – mondta Sütő László. – Amennyiben bárki támogatni szeretné az egyesületet, azt elfogadjuk. Tehát ő elfogadta az MMM támogatását.

Nem úgy Kenéz István Balatonlelle polgármestere, ő arról számolt be, hogy senki sem kereste fel vagy kérdezte meg a támogatásról. – Már több alkalommal beszéltem velük telefonon és kértem, hogy vegyék le a nevem erről a listáról – mondta kérdésünkre a városvezető. – Ma az ügyvédem küldött levelet az MMM-nek, ha erre sem reagálnak, akkor megtesszük a szükséges lépéseket. Hozzátette: a neve az engedélye és a tudta nélkül került fel a Mozgalom weboldalára, nem kíván a támogatásukkal élni. A birtokunkban lévő listán szerepel Balatonszemes polgármesterének, Takács Józsefnek a neve is. Kerestük a településvezetőt telefonon többször is, azonban egyelőre nem értük el. Úgy tudjuk: nagyon nem szeretné, ha akarata ellenére támogatná őt az MMM.

Természetesen megkerestük a Mindenki Magyarországa Mozgalmat is, ahol Márki-Zay Péter nem ért rá. Kérdésünkre Üveges Gábor sajtókapcsolatokért felelős alapító tag elmondta: nem „egy elefántcsonttoronyból” döntöttek a támogatottakról, hanem a helyi közösségek véleménye alapján. A jelöltekkel nem egyeztettek, mert nem szeretnék, hogy a támogatás egy bélyeg lenne, amely miatt a hozzájárulását kellene kérni. Hozzátette: a szabad véleménynyilvánítás joga megillet mindenkit, a civil szervezeteket is, tehát az MMM-t is. Ha valaki nem akar élni a támogatásukkal, az ne használja, de kérésre nem vesznek le neveket a listáról.