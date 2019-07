Szétesőben Lengyel Róbert mozgalma

Lemondott Hadházy Ákos a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) alelnöki pozíciójáról – írja a Népszava.

Szerdától így öten vannak a korábban héttagú elnökségből, köztük Lengyel Róbert siófoki polgármester. Ábrahám Júlia elnökségi tag ugyanis már korábban otthagyta a mozgalmat. Lengyel Róbert – aki alapító elnökségi tag – még kitart, sőt, a Mozgalom szellemiségének és alapelveinek megfelelően szervezi csapatát az októberi siófoki önkormányzati választásokra, s napokon belül bejelenti, kikkel indul harcba a voksokért.

Miközben egymást érik a Mozgalmon belül a feszültségek és botrányok! Lapértesülések szerint „az utóbbi időben semmi értelme az elnökségi üléseknek, mert olyan mély személyi ellentétek alakultak ki a Mozgalomban, hogy ezek az alkalmak gyakran csak egymást sértegető vitákba fulladnak. Volt, hogy kiabáltunk egymással. Ez senkinek nem hiányzik – nyilatkozta a lapnak egy forrás”.

A lemondott Hadházy megnyilvánulásaiból kiolvasható: a személyi konfliktusok mellett a mozgalomban szervezeti és ideológiai problémák is vannak. Hadházy azért is ment, mert nem érzi úgy, hogy „a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak a jelenlegi helyzetében jó esélye lenne céljai betöltésére”. Lengyel Róberték azzal a céllal indították mozgalmukat, hogy az önkormányzati választáson megtalálják és támogassák helyben az ellenzék közös jelöltjét. Azonban úgy tűnik, nem megy a pártok feletti konszenzus kialakítása, sőt még a saját szűk köreikben is súlyos gondok vannak. A Népszava úgy tudja, más is fontolgatja lemondását a vezetőségből, de az nem Lengyel Róbert. Állítólag vannak gondok a Mozgalom gazdálkodási információihoz való hozzájutással, és Dömsödi Gábor sem tudja érdemben ellátni kommunikációs feladatait, írja a lap. Az MMM által életre hívott Kossuth körök sem olyan számban alakultak meg, mint számítottak rá, és a Kossuth körök jelöltjeit illetően is komoly viták vannak.

Legutóbb akkor foglalkoztunk a Mozgalom ügyeivel, amikor Somogyban olyan polgármestereket is támogattak, akik ezt nem akarták, sőt kikérték maguknak. Akkor Kenéz István Balatonlelle polgármestere azt mondta: őt senki sem kereste fel vagy kérdezte meg a támogatásról. – Már több alkalommal beszéltem velük telefonon és kértem, hogy vegyék le a nevem erről a listáról – felelte kérdésünkre a városvezető. – Ma az ügyvédem küldött levelet az MMM-nek, ha erre sem reagálnak, akkor megtesszük a szükséges lépéseket. Hozzátette: a neve az engedélye és a tudta nélkül került fel a Mozgalom weboldalára, nem kíván a támogatásukkal élni. Akkor megkerestük az MMM vezetőit is. Üveges Gábor sajtókapcsolatokért felelős alapító tag elmondta: nem „egy elefántcsonttoronyból” döntöttek a támogatottakról, hanem a helyi közösségek véleménye alapján. A jelöltekkel nem egyeztettek, mert nem szeretnék, hogy a támogatás egy bélyeg lenne, amely miatt a hozzájárulását kellene kérni. Hozzátette: a szabad véleménynyilvánítás joga megillet mindenkit, a civil szervezeteket is, tehát az MMM-t is. Ha valaki nem akar élni a támogatásukkal, az ne használja, de kérésre nem vesznek le neveket a listáról.