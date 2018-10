Mókus, aki elkápráztatta egész Európát

Kiválóan szerepelt az idei stunt riding Európa-bajnokságon Herczeg Balázs Mókus. A kaposvári versenyző a sorozat utolsó, Kölnben rendezett futamán is elkápráztatta a közönséget, azonban ez sem volt elég, hogy újra bajnoki címet ünnepelhessen.

– Csalódott és ideges is vagyok egy kicsit – fogalmazott Herczeg Balázs. – Egy ponton múlt az újabb Eb siker, de sajnos így alakult. Ez a sorozat három fordulóból állt. Németország mellett rendeztek futamot Magyarországon és Lengyelországban is. Utóbbi futamon elestem, amiért pontot vontak le, tehát mondhatni, hogy itt ment el a győzelem.

– A kölni versenyt is egy kvalifikáció előzte meg – folytatta Herczeg Balázs. – Aki ezt nem tudta teljesíteni az nem indulhatott el a vasárnapi futamon. Kötelező gyakorlatokat kellett bemutatni, például első keréken gurulni, lassú egy kerekezni és gumit füstöltetni. Ezek olyan feladatok voltak, amit egy versenyzőnek meg kell tudnia csinálni, de a legjobb trükköt is be kellett mutatni. Nagyon jól sikerült minden gyakorlatom és végül a hatodik helyet szereztem meg a versenyt megelőző napon.

– Öt percünk volt arra a versenyen, hogy bemutassuk a gyakorlatokat – hangsúlyozta Herczeg Balázs. – Ebbe a pár percbe minden tudást bele kellett sűríteni. Nem is tudom pontosan, mennyi trükköt mutattam be. Az volt a lényeg, hogy minél gyorsabban túl legyünk a gyakorlaton, mert akkor több fért bele a „produkcióba”. Viszont nagyon figyelni kellett, mert ha valaki leesett a motorról vagy letette a lábát, akkor azonnal pontlevonás járt érte – mondta Herczeg Balázs.

A 42 éves kaposvári versenyző a legidősebb volt a bajnoki mezőnyben. A motorosok átlagéletkora ugyanis 18 év volt. Herczeg Balázs hozzátette: amíg bírja a lépést a fiatalokkal, addig biztosan versenyez. Az őszi és téli időszakban pedig naponta készül a jövő évi megméretésekre.

Egyelőre nincs utánpótlás

Herczeg Balázs Mókus edzéseit a kaposváriak is gyakran hallhatják és láthatják, a versenyző ugyanis a teher-pályaudvaron gyakorol szinte minden nap. Több új trükköt is kitalált már, amit elméletben már nagyon jól tud, de a gyakorlatban is szeretné a legtökéletesebben megvalósítani.

Herczeg Balázs azonban csak saját magát edzi, ebben a műfajban ugyanis utánpótlás egyelőre nincsen. A stunt riding kategória nem olcsó sport. Egy kezdő motorosnak is körülbelül hat-hétmillió forintba kerül évente. A kaposvári motoros szerint Magyarországon jelenleg egyetlen olyan tehetséges fiatal van, aki sok gyakorlással odaérhet majd a nemzetközi mezőnybe. A magyar bajnokságban jelenleg 22-en versenyeznek, de Herczeg Balázs mellett csak egyetlen motoros van, aki Európa – és világbajnokságon is megállja a helyét.