Mosolygós almákra, formás káposztákra bukkanunk a piacon

Mosolygós sárga és piros almák illatoztak pénteken a kaposvári nagypiacon. Fejes káposztából sem volt hiány, viszont a dióbél fogyóban van, pedig kilóját átlagosan 2500 forintért adják.

A régi, ismerős őstermelőkkel találkozni lehetett a munkaszüneti napon a piacon is. Nem csak az árusokból, de a vevőkből is kevesebbel találkoztunk. – Nem sokan vannak, azért hoztam 220 forintért gála, golden és pogácsa almát. Két–három kilónként vitték eddig – mondta el Stíerné.

Az asztalokon a sütni való tök mellett hagymát, csokrokban petrezselymet és kaprot is találni. Gesztenye is kapható 1500 forintért. De már a megfázásra ellen csomagban szárított hársvirágot, csipkebogyót és galagonyát is rejt Cser Józsefné standja. Keresett a dióbél is, idén viszont a dióburok fúrólégy miatt sok lett a fekete.

– Viszik a diót, kicsit drágállják, az ára 2500 forinttól indul, de jövő hétre még kevesebb lesz, 3500 forint körül adjuk majd – mondta el az egyik kereskedő. A nagycsarnokban színes paprikák és fejes káposzták sorakoznak.

– Egy lilát viszek, jó lesz a hurka-kolbász mellé ebédre – mondta el az egyik vásárló. Gombából sincs hiány, főként vargányák terülnek el az asztalokon.