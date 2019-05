Mindenki épít valamit, alig bírják a mesterek

Feszített tempóban dolgoznak az építőipari cégek, mert rengeteg a megrendelés. Néhányan nem is bírnak helyt állni, ezért országosan az idei év első negyedében növekedett a csődbe ment vállalkozások száma a tavalyi évhez képest. Megyénkben kedvezőbb a helyzet az átlagnál.

Elképesztő eredményeket mutat fel az építőipar az utóbbi években, de a céginformációs szolgáltató szerint akár felhők is gyülekezhetnek az ágazat felett. Az építőiparban országosan 2019 első három hónapjában 1182 céget töröltek. Hosszú évek alatt már leállni látszottak az ágazati cégtörlések, azonban ez az idei első negyedéves szám 17 százalékkal meghaladja az előző negyedévit. Aggodalomra nincs ok, mert a cégalapítások száma is nőtt 15 százalékkal.

Talpon maradni csak becsületes munkával lehet az építőiparban, megfelelő áron és jó minőségben kell dolgozni, és a határ­időt be kell tartani – így foglalta össze az évtizedes tapasztalatait a balatonlellei Bogdán Ferenc kőművesmester, akinek a kivitelező cége 1995 óta működik. Balatonföldvártól Balatonmáriáig vállalnak munkát a tó környékén, a megyében esetenként Buzsákig is eljutnak.

Bogdán Ferenc és brigádja jelenleg egy fél éves felújításon dolgozik. A Balatonnál sok helyütt 50-100 lakásos társasházakat építenek, és ez a kőműves szerint elszívja a munkaerőt, azonban így több lehetőség jut a hozzá hasonló kisebb vállalkozásoknak. Öt emberből álló csapatával családi házak építésén, felújításán dolgoznak. Szerinte egyre több a megrendelés, ezért magasabb áron lehet dolgozni mint 2-3 évvel ezelőtt, válogathatnak a munkában.

Minden valamirevaló cégnek van munkája most, és ez ebben az évben biztosan kitart, állítja Wagner Ernő, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke. Túlkínálat van az építőipari munkákból, mert kevesebb a megvalósításra képes cégek száma. – Jelenleg a megyei építőiparban a kereslet és a kínálat egyensúlyba került, bár hosszú távon akár kínálati hiány is jelentkezhet majd – jósolta. – Ez abból szűrhető le, hogy a tervezési munkák jelentősen csökkentek, a tervezők most szabadabbak, mint egy évvel ezelőtt. Wagner Ernő folyamatos csökkenést tapasztalt az építőipari csődeljárások számát tekintve a megyénkben.

Somogyban kevesebb a bedőlt cég

Az Opten adatai szerint Somogyban alacsony volt a fluktuáció az építőipari cégek között 2019 elején, szám szerint 16,14 százalékos. Hasonlóan alacsony értékeket mértek Zalában, Tolnában és Fejérben is, ám Veszprémben, Baranyában és Vasban még ennél is jobb, vagyis kiemelkedően alacsonynak mondható ez a mutató. Hajdú-Bihar, Csongrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye átlagos értékeket produkált. Ezzel szemben magas volt a megszűnő és megalakuló építőipari cégek száma Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megyében. A felmérés szerint Nógrádban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Budapesten kiemelkedően magas volt ez az érték 2019 első negyedében.